La Fundació Impulsa enceta el curs becant més de 360 joves i amb presència a cinc comarques gironines
L’edició d'enguany arriba per primera vegada a la Selva i el Pla de l’Estany, que se sumen al Gironès, el Baix Empordà i la Garrotxa
La Fundació Impulsa va donar ahir el tret de sortida al nou curs, en el que becarà i acompanyarà més de 360 joves en situació de vulnerabilitat socioeconòmica perquè puguin cursar estudis de Formació Professional (FP) i puguin construir-se un futur amb oportunitats. L’edició d'enguany arriba per primera vegada a la Selva i al Pla de l’Estany, sumant-se al Gironès, el Baix Empordà i la Garrotxa, territoris on el projecte ja tenia presència (la iniciativa també arriba a Osona, el Berguedà, el Moianès, l'Anoia, el Bages, l’Alt Penedès, i les ciutats de Terrassa i Sabadell).
La beca cobreix els estudis d’FP i les despeses associades; els facilita un ordinador portàtil, alguns dels quals provenen de donacions d’empreses i entitats col·laboradores; un mentor que acompanya als estudiants en el seu trajecte formatiu i vital; formacions en competències professionals i sessions d’orientació laboral, en les que s’acosta els joves al teixit empresarial; formacions en competències transversals per treballar l’autoconeixement i la gestió emocional; seguiment psicopedagògic; i participació en accions de voluntariat en entitats del territori.
Pel que fa als mentors, tots voluntaris, enguany el projecte comptarà amb més de 220 relacions de mentoria. El pròxim 20 i 27 de setembre es faran els actes de presentació de parelles als diferents territoris, a partir d'on es farà la primera trobada entre els joves i els seus mentors, i que ha d’esdevenir l’inici d’una relació de confiança i creixement que durarà, com a mínim, dos anys.
Després del bon resultat del darrer curs, amb la implementació dels itineraris personalitzats, la Fundació Impulsa treballa per implementar una eina que identifiqui les competències a millorar per part dels joves, per tal d’incloure els recursos específics i necessaris que els ajudin a incorporar o reforçar aquestes competències. Aquest procés de millora, explica l'entitat, "ha d’acabar repercutint en un rendiment acadèmic més exitós i culminar amb una bona inserció laboral". Aquesta eina també ha de permetre detectar quines competències transversals han de potenciar els mentors, i reforçar-les a través de formacions.
Més de 775 joves acompanyats
Aquest 2025, la Fundació Impulsa celebra 10 anys de vida. Al llarg d'aquesta dècada, més de 775 joves han rebut el suport de la Fundació Impulsa per construir-se un futur amb oportunitats vitals i laborals, i l'índex de joves que es graduen és superior al 80%. Una dada molt superior a la mitjana catalana, que està al voltant del 50%.
L’acompanyament integral de la Fundació Impulsa és fruit de la complicitat de centres educatius, mentors voluntaris, ambaixadors, entitats socials i més de 220 organitzacions (entre empreses, fundacions i administracions), que amb la seva aportació fan possible el projecte.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- Una dona conviu més d'un any amb el cadàver momificat de la seva mare
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys