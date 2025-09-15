Veten l'entrada a un institut d'Espanya a les alumnes amb hijab o vel islàmic
El sector musulmà no ha trigat gens a fer un comunicat a les autoritats pertinents
Efe
El passat dimarts va començar el curs escolar, però no tot és or el que rellueix. En el centre d'ESO Sagasta de Logronyo hi va haver polèmica perquè van impedir l'entrada a les alumnes amb vel islàmic o hijab.
El comunicat està subscrit per l'Associació de Treballadors i Immigrants Marroquins (ATIM), l'Associació Món Immigrant (AMIN), l'Associació de Dones Àrabs a La Rioja (Arabella), l'Associació Faizan e Madina de Logronyo i l'Associació Gulzare Madina de Logronyo.
Han recordat que el vel islàmic no és una peça obligatòria, però constitueix "un element d'identificació religiosa molt important, sense el qual algunes dones se senten violentes".
Total llibertat
També han assenyalat que, fins aquest dimarts, les alumnes que havien decidit incorporar-lo a la seva indumentària escolar a aquest institut ho havien fet amb total llibertat.
Tot i això, en aquest inici de curs, se'ls ha explicat que el reglament d'organització i funcionament del centre dictamina que no es podrà acudir a classe amb el cap tapat.
"El hijab no tapa el cap, només els cabells i les orelles", han aclarit al comunicat, i, "sigui per aquesta raó o entenent que tota norma té les seves excepcions quan aquestes estan justificades, s'ha permès exercir el dret a l'educació en aquest institut portant el hijab".
"Raons de pes"
Per a aquestes organitzacions, cobrir el cap per patir càncer o per una operació de cap o per raons religioses, com és el cas de les noies musulmanes o de les monges cristianes, suposen "raons de pes suficient per justificar aquestes excepcions".
Han lamentat que la Conselleria d'Educació de La Rioja no hagi actuat davant d'aquesta situació, que es produeix també a dos instituts de la ciutat de Calahorra, on hi ha alumnes que s'han traslladat a una altra localitat per exercir els seus drets.
A més, ningú va advertir als pares que aquesta decisió havia estat presa per part de la direcció del Sagasta a finals del curs passat, cosa que ha impedit que les alumnes es puguin matricular en un altre centre, han indicat.
Respecte a l'autonomia dels centres
Per part seva, fonts de la Conselleria d'Educació del Govern de La Rioja han indicat que respecta l'autonomia dels centres educatius per elaborar els seus reglaments de funcionament que, en el cas del Sagasta, aprovat pel seu claustre, prohibeix l'ús de qualsevol peça que cobreixi el cap.
Han puntualitzat que perquè aquest reglament entri en vigor ha d'estar aprovat pel consell escolar del centre, cosa que encara no ha passat.
En aquest cas, la Conselleria d'Educació, abans de la seva aprovació, va sol·licitar un informe als Serveis Jurídics per comprovar que la normativa s'ajusta a dret, com així es va avalar.
