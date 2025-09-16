Aquestes són les carreres universitàries que tenen menys alumnes
Què acabarà passant si no hi ha prou demanda? Hi haurà camps de coneixement que s'eliminaran?
Alexandra Costa
Malauradament, a Espanya no totes les carreres universitàries tenen la mateixa popularitat. Hi ha carreres com Medicina que estan a rebentar i hi ha molta gent que queda fora; i altres, que queden quasi buides i només hi ha una desena d'alumnes. Així doncs, quin és el futur de coneixement que ens quedarà? Hi haurà canvis en els camps d'estudi i coneixement?
El cas de Roc Àngela Novella, estudiant del Grau de Llengües Romàniques i les seves Literatures a la Universitat de Barcelona (UB), és paradigmàtic. La seva experiència, compartida a Catalunya Ràdio, subratlla la magnitud del fenomen. Descobrir el primer dia de classe que només ell i una companya austríaca conformaven la totalitat de l'alumnat del grau va ser, en les seves pròpies paraules, “flipant”. La situació es torna encara més singular quan, a causa de l'elecció d'optatives diferents (català i italià per a ell; italià i francès per a ella), Roc Àngela està cursant assignatures de filologia catalana completament sol. Aquesta circumstància, que podria semblar a primera vista un avantatge per l'atenció individualitzada, també comporta una experiència acadèmica i social particular, allunyada del dinamisme i la riquesa de les aules concorregudes.
Quan la singularitat és la norma
La història de Roc Àngela no és un fet aïllat. El text ens revela que, només a Catalunya, dues carreres més enfronten una situació similar, amb tan sols dues sol·licituds d'inscripció en primera instància: el doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció – Filologia Catalana i Estudis Occitans de la Universitat de Lleida, i el doble grau Negoci Digital i Innovació en Turisme - Turisme del CETT-UB. Aquestes xifres, que contrasten dràsticament amb la imatge d'universitats bullicioses, ens obliguen a mirar més enllà i a preguntar-nos quins factors influeixen en aquesta escassa elecció.
La decisió sobre quina carrera universitària estudiar és, per a molts joves de 18 anys, una de les més transcendentals de la vida. Implica sospesar interessos, passions, però també, i cada cop amb més pes, les sortides laborals i les condicions que aquest camí professional pot oferir. És en aquest punt on la inserció laboral sorgeix com un factor determinant. Si bé la vocació continua sent un motor per a molts, la incertesa econòmica i la competitivitat del mercat laboral empenyen un nombre creixent d'estudiants cap a graus percebuts com a més "segurs" o amb més projecció d'ocupació. Aquest pragmatisme, encara que comprensible, deixa buits els pupitres de disciplines igualment valuoses, però amb menys percepció d'ocupabilitat.
El veredicte del wercat
El Rànquing d'inserció laboral per estudis, elaborat per Ivie i la Fundació BBVA, ofereix una perspectiva crucial sobre aquesta problemàtica. Mentre Medicina ostenta més de 6.500 graduats i una taxa d'afiliació mitjana del 96,5% a la Seguretat Social, altres carreres com Belles Arts amb prou feines atrauen un miler d'estudiants, a causa de la baixa taxa d'inserció laboral (57,2%). Aquesta dada és reveladora: la connexió directa entre estudis i futur professional és una variable que els joves ja no poden, ni volen, ignorar.
Però la sorpresa arriba en analitzar el llistat dels graus amb menys alumnes a Espanya. El Grau en Transport i Logística encapçala aquesta llista amb només 33 graduats el 2023, tot i comptar amb una envejable taxa d'afiliació mitjana del 90,6%. El segueixen de prop Gestió Hotelera (49 graduats, 76% d'afiliació) i Nanotecnologia (59 graduats, 63,8% d'afiliació). Aquesta discrepància entre la baixa demanda i l'alta ocupabilitat en alguns casos, com ara Transport i Logística, suggereix que no només la percepció de sortides laborals és un factor, sinó també la manca de coneixement o visibilitat d'aquestes oportunitats entre els futurs universitaris.
Altres carreres com Enginyeria Alimentària (66 graduats), Enologia (72 graduats, amb un 80% d'afiliació), Enginyeria Mediambiental (92 graduats) i Geografia (95 graduats) també figuren entre les menys triades. Fins i tot Protocol i Esdeveniments (111 graduats amb un 80,1% d'afiliació mitjana) i Enginyeria Multimèdia (115 graduats amb un 85,3% d'afiliació mitjana) no aconsegueixen captar un gran nombre d'alumnes, malgrat les taxes d'inserció sòlides. Aquest patró indica que, més enllà de l'ocupabilitat pura, altres factors com l'atractiu social, la popularitat i una certa desinformació sobre el contingut i les possibilitats d'aquestes disciplines, estan influint en les decisions dels joves espanyols. La universitat, com a reflex de la societat, s'enfronta al desafiament d'equilibrar l'oferta acadèmica amb les demandes del mercat laboral i les vocacions genuïnes, assegurant que cap camp d'estudi valuós caigui en l'oblit per falta d'alumnes.
