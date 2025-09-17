Sabies que a Sant Feliu de Guíxols hi ha un arc que guarda secrets amb els seus veïns?
Si passeges per la plaça del Monestir de Sant Feliu de Guíxols no pots deixar escapar l'oportunitat de veure un gran arc, l’Arc de Sant Benet! Aixeca el cap ben amunt i fixa’t detalladament en l’estàtua del Sant. Sabries descobrir quins són els secrets que amaga?
Nora Esteva
SANT FELIU DE GUÍXOLS. Plaça del Monestir, s/n, 17220 Sant Feliu de Guíxols.
L’Arc de Sant Benet es va construir durant les reformes del monestir que es van fer el 1747, o sigui fa més de 300 anys! Els habitants van voler delimitar i protegir el monestir alçant una muralla de la qual aquest arc n’era la porta d’accés. Per tant, NO ÉS REALMENT UN ARC, sinó una porta! 150 anys després, al 1897, es van enderrocar els murs, però l’Arc de Sant Benet era tan bonic que van decidir deixar-lo com un element d’orgull, i també perquè el Sant protegís als Ganxons. Però, sabeu què? Durant la Guerra Civil (1936-1939) va caure una BOMBA i va fer que l'estàtua caigués a terra i quedés totalment DESTROSSADA! Des d’aquell dia, l’arc va quedar buit! Però els veïns de Sant Feliu no es van quedar de braços plegats, no estaven d’acord en el fet que estigués incomplet, i l’any 1999, o sigui 60 anys després!, es va col·locar una estàtua nova creada per Domènec Fita. Ara bé, no va ser el Sant Benet que els guixolencs coneixien, si ens fixem bé, és un Sant Benet modern que protegeix, per tant, els habitants moderns de la ciutat!
Per tota la família: Si voleu saber més coses sobre l’Arc de Sant Benet i el Monestir, no us podeu perdre la visita guiada “Un dia a la vida del monestir” al mateix Monestir.
Pels més grans: Si us agrada el context històric del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, gaudireu llegint El monestir de Sant Feliu de Guíxols (segles X-XI). La formació del domini. Si us agradaria aprofundir en els monestirs del romànic, no us podeu perdre els següents documentals: Las claves del romanico – 02 Los monasterios (1ª parte) Las claves del románico – 03 Los monasterios (2ª parte). En cas que el tema d’interès sigui la Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols, no podeu deixar escapar aquests dos articles d’Àngel Jiménez: La guerra civil a Sant Feliu de Guíxols (1936-1939) i Els bombardeigs a Sant Feliu de Guíxols durant la Guerra Civil (1936-39)
Pels més petits: Si us agradaria saber més sobre el romànic, gaudireu de Petit sàpiens 56: L’esplendor del Romànic. També, si us ha cridat l’atenció la Guerra Civil no podeu deixar escapar Petit sàpiens 72: La Guerra Civil. Per conèixer amb més profunditat l’Arc de Sant Benet i els seus detalls, us ho passareu molt bé amb l’Arc de Sant Benet del monestir de Sant Feliu de Guíxols i “El quadre trencat”. Però si el que voleu és descobrir més secrets de L’Arc o d’altres indrets de la ciutat, us encantarà “Sabies que…”
Actualment, molts municipis estan treballant molt per poder fomentar la sostenibilitat i la millora dels espais públics amb propostes per reduir el trànsit. El fet de no agafar el cotxe i caminar per la ciutat, ens ha de permetre fer de la nostra zona un entorn més sostenible i saludable, a més de tenir un impacte positiu en la nostra salut, estant d’acord amb els Objectius de Desenvolupament sostenible 3 i 11. L’Arc de Sant Benet és un exemple d’història viva, que ens ajuda a saber d’on venim. El fet de poder caminar i gaudir d’allò que ens envolta hauria de permetre el descobriment no només d’aquest arc emblemàtic, sinó d’altres tresors que s’amaguen per la ciutat, camuflats amb la modernitat, però que formen part de tots nosaltres!
Nora Esteva, alumne de 4t de la Doble Titulació d'Infantil i Primària de la Universitat de Girona
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
