Més de 150 persones es queden sense plaça a les residències d'estudiants de Girona
Les immobiliàries lamenten que "Girona és una ciutat universitària, però no hi ha tants habitatges per a tantes persones"
Més de 150 estudiants s’han quedat sense plaça a les residències de Girona, en un context en què el col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona alerta que el mercat de lloguer de pisos d'estudiants a la ciutat "està saturat" per falta d’habitatges, amb preus que freguen els 300 euros per habitació.
Les quatre residències de la ciutat destinades exclusivament a membres de la comunitat universitària, amb totes les places plenes des de fa setmanes, han d’encadenar un no darrere un altre amb el curs ja encetat.
La residència Unihabit Girona, ubicada al Campus de Montilivi, ha rebut més de 100 sol·licituds de persones que ja no pot ubicar (en total compten amb 111 places però aquest curs només se n’han alliberat 25). Una xifra, però, inferior a la d’altres anys: “Les peticions s’havien arribat a triplicar, però ara, en ampliar-se l'oferta amb una nova residència, la demanda ha disminuït”, apunten des de l’equipament. A pocs metres hi ha la residència Resa, amb més d’una vintena d’estudiants en llista d’espera (compta amb 209 places).
La nova incorporació a la xarxa de residències és StepHouse, ubicada a l'avinguda del President Josep Tarradellas i Joan, amb capacitat per a 306 persones. De moment, tenen una vintena d’estudiants en llista d’espera. Els mateixos que a la residència universitària Pare Claret, situada a l’Eixample, on han hagut de dir que no quedaven places a una vintena d'estudiants (en total ofereixen 74 places). “Les famílies estan desesperades, aquí ja no ens queden places i gairebé no hi ha pisos de lloguer”, apunten des de l’equipament. Els preus de les habitacions a les residències d’estudiants gironines oscil·len entre els 400 i els 550 euros.
Pocs i cars
Letícia Ontiveros, comercial de la immobiliària Finques Girona, assenyala que "hi ha pocs pisos i els que hi ha són molt cars". En aquest sentit, lamenta que "Girona és una ciutat universitària, però no hi ha tants habitatges per a tantes persones". També assenyala que "molts propietaris prefereixen vendre per por que els ocupin el pis o que el llogater no els pagui el rebut". El topall dels lloguers ha servit per regular els preus, però només dels que s'ofereixen a partir d'ara: "Si un pis es va llogar l'any passat per 1.200 euros al mes, aquest any poden tornar a demanar el mateix", explica.
Per la seva banda, el responsable comercial de l’oficina de Girona de Finques Company, Carles Masó, apunta que els preus dels lloguers en pisos d’estudiants se situen «entre els 300 i els 350 euros» per habitació. Fins ara han rebut una cinquantena de sol·licituds d’estudiants interessant-se per pisos que tenen en cartera, però només una desena han acabat signant un contracte. El motiu: «No els encaixava el preu o no els agradava el pis», assenyala.
A més, ara han de quedar-se el pis per tot l’any: «Abans es feia un contracte de setembre a juny però ara, com que hi ha mancança de pisos d’estudiants, continuen pagant durant els mesos d’estiu tot i no ser-hi perquè si no arriba el setembre i no en troben». Els pisos d’estudiants «que estan bé» duren hores comptades: «Molts no els arribem ni a publicar, tenim una cartera de persones que ens han contactat interessant-se per un pis d’aquestes característiques i quan entra els truquem directament».
Subscriu-te per seguir llegint
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Investiguen una violació de fa un any a una menor al voltant del viaducte de Girona
- Una sentència condemna Santa Coloma de Farners a pagar sis milions d'euros a un particular
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- Un resultat molt just i amb polèmica fa alcaldable d'ERC a Girona Marc Puigtió
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- Les comarques gironines, en alerta: Bombers i Protecció Civil avisen de fortes pluges diumenge