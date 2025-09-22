Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
Tornen al centre educatiu gironí després de 50 anys per reviure anècdotes i constatar que "podem haver canviat físicament, però tots conservem l'essència"
"Està tot igual", coincideixen els alumnes de la primera promoció de BUP de l'institut Jaume Vicens Vives de Girona, que aquest matí han tornat al centre educatiu (la majoria per primera vegada) després de 50 anys. Els passadissos que havien recorregut en plena efervescència hormonal i amb el món encara per descobrir (van arribar-hi l'any 1975, amb 14 anys) ara els trepitjaven a pas ferm, molts ja jubilats, amb la saviesa que només el temps pot atorgar.
L'institut Jaume Vicens Vives era, aleshores, l'únic centre educatiu de la ciutat que oferia estudis de BUP. Congregava estudiants d'arreu de la província, des de Camprodon a Begur, passant per Sarrià de Ter, Cassà de la Selva o Anglès. El servei de transport escolar no existia i molts hi arribaven fent autoestop. "Els pares ens donaven diners per l'autobús però preferíem guardar-nos-ho i venir fent autoestop", explica Nuri Prat, que venia des d'Anglès aixecant el dit. També la quinzena d'estudiants que venien de Cassà de la Selva, que recorden que "sempre arribàvem tard, quan la classe ja havia començat".
Per tots ells, venir a estudiar a Girona era "la gran cosa": "Els de poble veníem a Girona molt puntualment, per Fires, per anar al metge o per visitar algun familiar, i de cop ens passavem el dia a Girona", rememoren. I és que aleshores "podíem entrar i sortir quan volíem": "Ara vigilen molt i no deixen sortir els alumnes però abans, quan un professor feia vaga (els va enxampar l'època de reivindicacions pels drets laborals dels equivalents als interins actuals) ens deien que tornéssim al cap de tres hores i anàvem a passejar pel Barri Vell", recorden.
El seu pas per l'institut també va coincidir amb un període d'intenses protestes: "Es feien moltes vegues i, com que no sabíem on acabaríem treballant, ens hi sumavem, ja fos pels drets laborals dels docents, dels constructors o per la llibertat d'expressió", explica Alba Abolí. A vegades els tocava córrer: "Quanarribàvemm a l'institut, alguns companys de cursos superiors ens deien: avui les sabates que portes no t'aniran bé per córrer", recorden. Els va tocar estudiar en un temps en què "el professor de religió anava en texans i el d'anglès en sotana"; on no calien guixetes perquè "els llibres els deixàvem sota la taula i no en desapareixia cap"; on el BUP no era obligatori; on podien escollir entre optatives de disseny, electricitat o "hogar" per aprendre a ser "bones mestresses de casa"; i on van "celebrar" la mort de Franco amb "una setmana de festa".
Parelles nascudes durant el BUP
Durant aquells anys també van sortir parelles com la Montse i l'Òscar, que van coincidir a 2n J (en aquella època hi havia 10 classes de 40 alumnes per curs). "Jo em vaig asseure davant d'ella, ens vam anar coneixent entre estones mortes i sortides que organitzàvem tota la classe, com un viatge a Eivissa on vam demanar que ens acompanyés un professor perquè els nostres pares es quedessin més tranquils", recorden. Aquell va ser el primer any que ajuntaven nois i noies (després de la mort de Franco). I és que el primer any de BUP feien classe en pavellons separats. Els estudis els van fer en castellà: "Mai vam tenir cap llibre en català", apunten.
Retrobar-se amb els companys
Retrobar-se amb els antics companys de classe no se'ls ha fet estrany. I és que des de fa quatre anys organitzen dues trobades anuals, una a la primavera i una altra a la tardor. De fet, la darrera vegada que es van veure va ser el maig, quan van recrear una sortida que havien fet a l'institut: visitar Les Estunes de Banyoles. Tot i que la impulsora de les trobades, Sole Muñoz, celebra que "som un grup molt cohesionat", confessa que "encara que no ens haguéssim vist sabríem reconèixer tothom perquè podem haver canviat físicament, però tots conservem l'essència". Recorden, fins i tot, al costat de qui s'asseien.
La trentena d'exalumnes, després d'una ruta pel centre, s'han afegit a la lliçó inaugural de Batxillerat al teatre de l'institut, a càrrec del cantautor Lluís Llach. Al llarg de la ponència ha parlat de la importància de la llengua i, sobretot, el paper que va tenir la nova cançó catalana com a eina de progrés de la societat, de lluita i de compromís de país.
