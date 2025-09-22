El «malson» d’una família per aconseguir una plaça en un centre d’educació especial
El Departament d'Educació els va enviar a l’escola ordinària per falta de cadires a Els Àngels de Palamós, però s’hi van negar perquè «no tenen ni els recursos ni la formació»
Candela Romero (7 anys) i la seva família van desembarcar a Tamariu al juny, procedents de Sant Boi de Llobregat. Per ells, el Baix Empordà no era cap destí on passar les vacances, sinó més aviat una sortida. «Vam voler buscar un lloc més tranquil perquè allà notàvem que la nostra filla estava molt neguitosa, el trànsit i l’aglomeració de gent eren dues fonts d'estrès que encara feien més complicat el seu dia a dia», explica la seva mare, Carla Garrosa.
Té discapacitat intel·lectual, trastorn de l’espectre autista (TEA) i epilèpsia, un triple diagnòstic que la fa «absolutament dependent per a tot»: «Ella sola no pot fer res, no parla ni tampoc té la capacitat per poder entendre’t, li has de donar el menjar a la boca, porta bolquers i té mobilitat reduïda, sempre li has d’agafar la ma perquè si no cau a terra», apunta.
A Sant Boi de Llobregat estudiava en un centre d’educació especial. Abans havien confiat en l’escola ordinària, però els va fallar: «Va anar-hi durant tota l’etapa d’Infantil, en una plaça amb suport intensiu a l'escolarització inclusiva (SIEI), però va patir moltíssim perquè hi havia molta diferència amb els altres nens i això l’angoixava, tenia convulsions i, a banda d’això, tampoc avançava ni aprenia res perquè el centre no podia donar resposta a cap de les seves necessitats», lamenta.
Un canvi «impactant»
L’any 2023, després d’un informe favorable de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) del Baix Llobregat, van aconseguir que els derivessin a una escola d’educació especial. «El canvi va ser impactant, estava molt més tranquil·la i connectada; i aprenia, al seu nivell, però de seguida vam veure una evolució», celebra la seva mare.
Però van optar per un canvi de vida lluny del soroll. I la sorpresa va ser quan, després de fer la preinscripció «dins del termini» al centre d’educació especial Els Àngels de Palamós, els van comunicar que no hi havia places disponibles: «El Departament d’Educació ens va dir que anéssim a l’escola ordinària però ens hi vam negar, ja ho havíem provat i havia estat molt dolorós tant per ella com per nosaltres, vam poder comprovar en la nostra pròpia pell que no tenen els recursos ni la formació per a poder atendre a alumnes com la Candela», subratlla. A més, «ja veníem d’una escola d’educació especial i no tenia cap sentit fer marxa enrere si allò ens estava funcionant», sosté.
Si al final, per «desesperació», acceptaven l’oferta del Departament d’Educació, temien que fos «una guarderia» per la seva filla: «Tindria un lloc on quedar-se mentre nosaltres treballem, sí, però res més, i la nostra filla té dret a aprendre al seu nivell per a poder ser el màxim d’autònoma possible; sabem que probablement mai parlarà ni llegirà, però com a mínim necessitem que pugui ser capaç de demanar un got d’aigua quan té set o d’avisar-nos si li fa mal alguna cosa».
Torns per quedar-se amb ella
Durant aquests tres mesos (al juny van saber que no tindrien plaça), mentre han encadenat una reclamació darrere una altra en una «batalla» per «lluitar pels seus drets», han hagut de fer torns per quedar-se a casa amb la seva filla: «Ens hem tornat bojos, sempre ha d’haver-hi algú amb ella i durant aquest temps també ha necessitat suports i teràpies que no ha pogut rebre». I és que denuncia que «està en edat d’escolarització obligatòria però no està escolaritzada».
Divendres, després que el Departament d’Educació els «deixés caure» fa uns dies que «sinó podien portar-la a Olot» i que ells s’hi neguessin en rodó, van rebre, per fi, la trucada que els va fer despertar d’aquell «malson». I és que el Departament d’Educació, finalment, va accedir a donar-los una plaça a l’escola d’educació especial Els Àngels de Palamós, on aquest dilluns ja s'ha pogut incorporar. «Estem contents i alhora tristos, perquè si no fos per la pressió dels mitjans de comunicació, mai ens haurien dit que sí».
Subscriu-te per seguir llegint
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Una sentència condemna Santa Coloma de Farners a pagar sis milions d'euros a un particular
- Girona - Llevant (0-4)
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona