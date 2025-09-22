Només la meitat dels docents gironins tenen plaça definitiva
El sindicat CCOO denuncia que el Departament d'Educació va “amagar" més de 20.000 places al concurs de trasllats del 2022 i del 2024, l'única via per aconseguir la cadira en propietat
Només el 51,8% dels docents que el curs passat exercien a la província de Girona tenien una plaça definitiva, segons dades de Comissions Obreres (CCOO). Una xifra que, estima el sindicat, ha caigut 20 punts percentuals en els darrers 10 anys. "El curs 2015-2016, el 70% dels funcionaris tenien una plaça en propietat", exposen.
No totes aquestes places, però, estan ocupades pel seu titular. “Fa dos anys, el 15% dels docents amb plaça definitiva estaven en comissió de serveis, és a dir, estaven ocupant una plaça diferent de la seva de forma provisional per circumstàncies personals o professionals com, per exemple, per trasllat del nucli familiar a una altra província”, explica la responsable d'Educació de CCOO de les comarques gironines, Ester Satorras.
La falta de docents amb plaça definitiva es tradueix en “plantilles cada vegada més inestables”. En aquest sentit, Satorras denuncia que “el decret de plantilles permet que les direccions puguin agafar als interins i als funcionaris de carrera i de pràctiques ha dit, que a vegades poden arribar a ser familiars seus, discriminant a altres funcionaris sense plaça en propietat a qui la direcció pot decidir no donar continuïtat sense que el Departament d’Educació verifiqui si existeix una motivació vàlida per escrit”.
En aquest sentit, lamenta que “cada curs ens trobem amb casos de dones embarassades o persones a qui els acaben de diagnosticar una malaltia a qui la direcció els ha comunicat que no volen que continuïn el curs vinent».
Claustres «callats i dòcils»
Una dinàmica que provoca que “en molts claustres s’hi hagi instal·lat la por”: “Abans tothom opinava, ara, en canvi, els claustres, tot i que òbviament no tots, són molt més callats i dòcils perquè la majoria de docents depenen de la signatura de la direcció”, lamenta. Això també té un impacte directe en el model educatiu: “Un director pot decidir no fer exàmens, no ensenyar les taules de multiplicar o portar noves metodologies a l’extrem, quan això hauria de decidir-se democràticament i de manera consensuada amb el claustre”, reclama, pel que denuncia que “l’educació pública pot no tenir la mateixa qualitat a tot arreu perquè la normativa vigent ho permet».
La davallada de places definitives “coincideix” amb la caiguda dels resultats en els informes PISA: “La inestabilitat dels docents i el silenci als claustres ha impactat directament en la qualitat de l’ensenyament”, lamenta Satorras. Amb tot, reclama “derogar el decret de plantilles i que les direccions deixin de poder nomenat a dit”.
Més de 20.000 places «amagades»
Les dues úniques vies per aconseguir una plaça en propietat són el concurs de trasllats estatal (que se celebrarà el 2026 i es convoca cada dos anys) i l’autonòmic (que fa «més de 20 anys que no es fa» però que ara el Departament d’Educació «vol recuperar»). El problema, però, és que la conselleria “amaga places”: “Vam impugnar el concurs de trasllats del 2022 perquè de les 35.000 places reals que hi havia a Catalunya, només 11.000 van sortir a concurs, i també vam impugnar el del 2024 pels mateixos motius”, denuncia Satorras.
