Una trentena de docents d'arreu d'Espanya es reuneixen a S'Agaró en el tret de sortida del programa "Generació Docents"
La iniciativa, impulsada per la Fundació Princesa de Girona, ofereix als futurs mestres una experiència de pràctiques de quatre mesos en escoles rurals d’una altra comunitat, amb acompanyament i formació per impulsar el seu desenvolupament professional
S’Agaró serà, des d'avui i fins divendres, l’escenari de la primera trobada presencial de la nova promoció de «Generació Docents», on 35 futurs docents procedents d'arreu de l'Estat espanyol es reuniran per engegar una nova edició del programa impulsat per la Fundació Princesa de Girona.
En concret, els futurs docents que participen en la 6a edició del programa provenen d'Andalusia, la Comunitat de Madrid, Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Cantàbria, Melilla i Múrcia.
Durant tres dies, els assistents participaran en xerrades inspiradores, tallers sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial a l’aula, sessions de benestar emocional i tallers d’autoconeixement, així com taules rodones centrades en la realitat de l’escola rural amb experts com Oliver Watson, cofundador de Música Training Lab; Ricard Gras, emprenedor i fundador d’Edunexis; Cristina Gutiérrez i Pep Esteve de La Granja Ability Training i diferents docents d’escoles rurals, que participaran en el docufòrum «Aterratge a l’escola rural».
La trobada també comptarà amb la presència dels protagonistes de «Generació Docents. El documental», un llargmetratge produït per Secuoya Studios, amb la col·laboració de la Fundació Princesa de Girona, que narra l’experiència de pràctiques a escoles rurals de quatre joves del programa, i que està disponible en plataformes com Movistar, Atresmedia i RTVE Play.
Pràctiques en escoles rurals
L’estada en escoles rurals d’Aragó, Galícia, Extremadura i Castella i Lleó és una de les eines que ofereix el programa, que promou la capacitació dels inscrits perquè coneguin altres realitats educatives en un entorn rural. Dos alumnes catalans, procedents de Girona i Barcelona, faran pràctiques en escoles rurals d’Aragó i Castella i Lleó a partir del novembre.
Generació Docents
La Fundació Princesa de Girona impulsa des del curs 2020-2021 el programa «Generació Docents» amb l'objectiu d’impulsar una comunitat de docents innovadors, oferint-los formació en habilitats clau, pràctiques en escoles rurals durant quatre mesos, mentoria personalitzada i l’oportunitat de conèixer altres realitats educatives a través d’experiències formatives. Més de 300 joves ja formen part d’aquesta comunitat. El programa «Generació Docents» compta amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell, la Fundació Vertex Bioenergy i Deloitte.
