Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Premien la Xarxa d'Innovació Docent d'Avaluació de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona

S'han anunciat dues mencions M. Encarna Sanahuja YII a l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere

L'edifici de la facultat d'educació de la UDG

L'edifici de la facultat d'educació de la UDG / David Aparicio

ACN

ACN

Girona

El Govern ha concedit les distincions Jaume Vicens Vives d'enguany a tres professors i a tres projectes de diferents universitats catalanes en reconeixement de la seva qualitat docent. També ha anunciat dues mencions M. Encarna Sanahuja YII a l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària a una professora a títol individual i a un màster universitari. En concret, les tres distincions Jaume Vicens Vives a docents han estat per al professor del Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica de la UB Oscar Núñez Burcio, la professora del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC Eva Vidal López i per a la professora del Departament d'Enginyeries de la UPF Davinia Hernández-Leo.

En aquests casos, s'ha destacat la seva tasca innovadora en l'ensenyament i la seva feina per la millora de la docència i la divulgació.

Pel que fa a les distincions col·lectives, l'han rebut el Projecte Grup d'Innovació Docent Aprenentatge Servei (ApS), coordinat per la doctora Mar Grasa Martínez de la UB; el projecte InnoCrowd de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i Departament d'Organització d'Empreses presentat per la professora Jasmina Berbegal Mirabent de la UPF; i el Projecte Formació i Avaluació de la competència del treball en equip: AVATREQ, de la Xarxa d'Innovació Docent d'Avaluació de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona.

Pel que fa a les mencions M. Encarna Sanahuja YII, l'ha rebut la professora del Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental de la UAB Lupe Romero amos i el Grup d'Educació i Gènere del Departament d'Educació i Pedagogia Social també de la UAB.

Els guardonats, que han estat seleccionats a partir de les propostes fetes pels consells socials de les universitats públiques o pels òrgans anàlegs de les universitats privades de Catalunya, reben un premi dotat amb 20.000 euros cadascun. Aquest import l'han de destinar a projectes d'innovació o de millora docent, en el cas de les distincions Jaume Vicens Vives, i a projectes d'innovació o de millora docent en la perspectiva de gènere, pel que fa a les mencions M. Encarna Sanahuja Yll.

El lliurament dels guardons es farà el 7 d'octubre en el marc de la inauguració oficial del curs acadèmic del sistema universitari català 2025-2026, que tindrà lloc a la UB.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
  2. Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
  3. El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
  4. Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
  5. «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
  6. Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
  7. La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
  8. Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres

Lloret de Mar celebra el Patró de la Policia Local amb un acte de reconeixement als agents

Lloret de Mar celebra el Patró de la Policia Local amb un acte de reconeixement als agents

El Consell Comarcal del Baix Empordà aprova una vintena de mesures per "enfortir els serveis públics"

El Consell Comarcal del Baix Empordà aprova una vintena de mesures per "enfortir els serveis públics"

Premien la Xarxa d'Innovació Docent d'Avaluació de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona

Premien la Xarxa d'Innovació Docent d'Avaluació de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona

Neix el premi Joaquim Vallmajó per reconèixer el compromís amb la justícia social i la solidaritat a les comarques gironines

Neix el premi Joaquim Vallmajó per reconèixer el compromís amb la justícia social i la solidaritat a les comarques gironines

Una conductora s'encasta amb el cotxe contra la façana d'un edifici a Blanes

Una conductora s'encasta amb el cotxe contra la façana d'un edifici a Blanes

La Bisbal d’Empordà invertirà gairebé 600.000 euros en la renovació de la canonada principal de distribució d'aigua

La Bisbal d’Empordà invertirà gairebé 600.000 euros en la renovació de la canonada principal de distribució d'aigua

El govern de Salt assegura que ha executat més de la meitat dels projectes previstos d'aquest mandat

El govern de Salt assegura que ha executat més de la meitat dels projectes previstos d'aquest mandat

T'interessa: Si em poso malalt durant les vacances, puc recuperar els dies?

T'interessa: Si em poso malalt durant les vacances, puc recuperar els dies?
Tracking Pixel Contents