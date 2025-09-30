Premien la Xarxa d'Innovació Docent d'Avaluació de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona
S'han anunciat dues mencions M. Encarna Sanahuja YII a l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere
El Govern ha concedit les distincions Jaume Vicens Vives d'enguany a tres professors i a tres projectes de diferents universitats catalanes en reconeixement de la seva qualitat docent. També ha anunciat dues mencions M. Encarna Sanahuja YII a l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària a una professora a títol individual i a un màster universitari. En concret, les tres distincions Jaume Vicens Vives a docents han estat per al professor del Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica de la UB Oscar Núñez Burcio, la professora del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC Eva Vidal López i per a la professora del Departament d'Enginyeries de la UPF Davinia Hernández-Leo.
En aquests casos, s'ha destacat la seva tasca innovadora en l'ensenyament i la seva feina per la millora de la docència i la divulgació.
Pel que fa a les distincions col·lectives, l'han rebut el Projecte Grup d'Innovació Docent Aprenentatge Servei (ApS), coordinat per la doctora Mar Grasa Martínez de la UB; el projecte InnoCrowd de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i Departament d'Organització d'Empreses presentat per la professora Jasmina Berbegal Mirabent de la UPF; i el Projecte Formació i Avaluació de la competència del treball en equip: AVATREQ, de la Xarxa d'Innovació Docent d'Avaluació de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona.
Pel que fa a les mencions M. Encarna Sanahuja YII, l'ha rebut la professora del Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental de la UAB Lupe Romero amos i el Grup d'Educació i Gènere del Departament d'Educació i Pedagogia Social també de la UAB.
Els guardonats, que han estat seleccionats a partir de les propostes fetes pels consells socials de les universitats públiques o pels òrgans anàlegs de les universitats privades de Catalunya, reben un premi dotat amb 20.000 euros cadascun. Aquest import l'han de destinar a projectes d'innovació o de millora docent, en el cas de les distincions Jaume Vicens Vives, i a projectes d'innovació o de millora docent en la perspectiva de gènere, pel que fa a les mencions M. Encarna Sanahuja Yll.
El lliurament dels guardons es farà el 7 d'octubre en el marc de la inauguració oficial del curs acadèmic del sistema universitari català 2025-2026, que tindrà lloc a la UB.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres