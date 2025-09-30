La Universitat de Girona estrena microcredencials per impulsar les carreres professionals
Aquesta iniciativa vol fer arribar la formació contínua a un públic més ampli i divers
La Universitat de Girona, a través de la Fundació UdG: Innovació i Formació, fa un pas endavant en la formació universitària i professional amb una doble aposta: màsters d’alt nivell en àrees estratègiques i la primera oferta de microcredencials universitàries, formacions breus i altament pràctiques orientades al mercat laboral.
Pels estudiants que vulguin donar un impuls a la seva carrera professional, la UdG proposa programes de prestigi que combinen teoria, pràctica i connexió amb el món professional. Entre les opcions més destacades hi trobaran:
- Màster de Formació Permanent en Fisioteràpia Vestibular i Funció de l'Equilibri
- Curs d'especialització en Fotografia
- Diploma d'expert (postgrau) en Pedagogia Laboral Aplicada als Recursos Humans
- Diploma d'Especialització en Educació Social a l'Àmbit Sanitari
- Diploma d'Especialització (postgrau) en Primatologia: Conservació, Benestar, Recerca i Pràctiques
- Màster de Formació Permanent en Tecnologies de la Informació Geogràfica i Ciència de Dades Espacials
- Màster de Formació Permanent en Sexologia Clínica i Teràpia de Parella
- Màster de Formació Permanent a Psicoteràpia Psicoanalítica
Formacions breus orientades al mercat laboral
Per primera vegada, la UdG ofereix 15 microcredencials universitàries, formacions breus (menys de 15 crèdits ECTS) d’àmbits com la tecnologia, l’empresa, l’educació, el medi ambient, la salut i les ciències socials que responen a les necessitats reals del mercat laboral.
Cada microcredencial té una durada i un preu reduït adaptat gràcies al cofinançament del programa Microcreds. La majoria de cursos s’ofereixen en formats semipresencials o virtuals per facilitar la participació de persones amb ocupacions professionals. Alguns combinen classes presencials a Girona amb sessions en línia per videoconferència, mentre que d’altres es poden seguir 100% en modalitat virtual via Zoom des de qualsevol lloc.
Avantatges de les microcredencials:
- Formació curta, flexible i especialitzada
- Formats presencials, semipresencials i virtuals
- Preus reduïts gràcies al cofinançament del programa Microcreds
Totes les microcredencials ja tenen la matrícula oberta i les places són limitades. Les persones interessades es poden inscriure a través del web de la Fundació UdG: Innovació i Formació o contactar directament amb la Fundació per a més informació.
- Mor un lladre en saltar de la furgoneta en marxa i bolcar-li el vehicle a sobre a l'N-II a Maçanet de la Selva
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector