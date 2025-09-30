Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Universitat de Girona estrena microcredencials per impulsar les carreres professionals

Aquesta iniciativa vol fer arribar la formació contínua a un públic més ampli i divers

La UdG ofereix un Màster de Formació Permanent en Fisioteràpia Vestibular i Funció de l'Equilibri

La UdG ofereix un Màster de Formació Permanent en Fisioteràpia Vestibular i Funció de l'Equilibri / UdG

Redacció

Redacció

Girona

La Universitat de Girona, a través de la Fundació UdG: Innovació i Formació, fa un pas endavant en la formació universitària i professional amb una doble aposta: màsters d’alt nivell en àrees estratègiques i la primera oferta de microcredencials universitàries, formacions breus i altament pràctiques orientades al mercat laboral.

Pels estudiants que vulguin donar un impuls a la seva carrera professional, la UdG proposa programes de prestigi que combinen teoria, pràctica i connexió amb el món professional. Entre les opcions més destacades hi trobaran:

Coneix el Curs d'especialització en Fotografia de la UdG

Coneix el Curs d'especialització en Fotografia de la UdG / UdG

Formacions breus orientades al mercat laboral

Per primera vegada, la UdG ofereix 15 microcredencials universitàries, formacions breus (menys de 15 crèdits ECTS) d’àmbits com la tecnologia, l’empresa, l’educació, el medi ambient, la salut i les ciències socials que responen a les necessitats reals del mercat laboral.

Cada microcredencial té una durada i un preu reduït adaptat gràcies al cofinançament del programa Microcreds. La majoria de cursos s’ofereixen en formats semipresencials o virtuals per facilitar la participació de persones amb ocupacions professionals. Alguns combinen classes presencials a Girona amb sessions en línia per videoconferència, mentre que d’altres es poden seguir 100% en modalitat virtual via Zoom des de qualsevol lloc.

Avantatges de les microcredencials:

  • Formació curta, flexible i especialitzada
  • Formats presencials, semipresencials i virtuals
  • Preus reduïts gràcies al cofinançament del programa Microcreds

Totes les microcredencials ja tenen la matrícula oberta i les places són limitades. Les persones interessades es poden inscriure a través del web de la Fundació UdG: Innovació i Formació o contactar directament amb la Fundació per a més informació.

TEMES

Tracking Pixel Contents