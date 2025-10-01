Sabies que la Plaça dels raïms és una de les més petites i antigues de Girona, d’Europa i potser del món?
Passejant pel Barri Vell de Girona, molt a prop de la Catedral i del Call Jueu, hi ha un petit espai amagat que té molta història. Amb una forma irregular i un paviment empedrat, aquesta plaça et transporta directament a l’Edat Mitjana. Encara no l’has trobada? Segueix caminant pels carrerons estrets i fixa’t bé: és com un petit racó ple d’encant!
Mireia Horta
Girona. Plaça del Raïms, 1. 17004
La plaça dels Raïms és un dels racons més petits i amb més encant de Girona. Situada al cor del barri vell, aquesta plaça es troba molt a prop de punts d’interès com la Catedral i el Call Jueu, formant part del laberint de carrerons que defineix el nucli històric de la ciutat. Tot i la seva mida reduïda, és un lloc ple de significat històric i cultural, que ens transporta directament a l’edat mitjana.
El nom de la plaça prové del mercat de raïm que s’hi celebrava durant l’edat mitjana, una època en què Girona era un punt estratègic pel comerç i les relacions entre cultures. Aquest petit espai, amb una forma irregular i envoltat d’edificis històrics, reflecteix la importància dels espais urbans com a centres d’intercanvi i convivència.
Avui en dia, la plaça conserva el paviment empedrat original i una atmosfera única que convida a fer una pausa curiosa. És un lloc tranquil, molt a prop de la rambla, però apartada de les riuades de gent que hi solen passar, i que et permet imaginar com devia ser la vida quotidiana fa segles. Les seves dimensions reduïdes i el seu aspecte són un testimoni de la Girona medieval, on cada racó ens explica una part de la història de la ciutat.
Així doncs, aquest espai emblemàtic és una parada obligatòria per als qui volen descobrir el ric patrimoni gironí, ja que resumeix en un petit racó la bellesa, l’encant i la història que defineixen el barri vell de Girona. T’hi atreveixes?
A més a més, si t’hi fixes bé, abans d’entrar veuràs un ull de pedra situat a la paret d’una casa, a sobre de la finestra. Diuen que des d’aquest d’ull, tots els pares i mares vigilaven als seus fills quan entraven a fer classe al conservatori de Música, que just era al davant. Però qui sap, potser encara ens vigila a tots!
Si voleu saber més sobre la plaça dels Raïms, no us podeu perdre una visita al museu d’Història de Girona per descobrir com era la ciutat en l’època medieval, a més a més de deixar-vos perdre pels carrerons del barri vell i a veure si sou capaços de trobar aquesta plaça!
I si voleu saber encara més sobre la història i l’impacte medieval a la ciutat de Girona, no us perdeu “Girona Medieval. L’etapa d’apogeu (1285-1360)”, de Christian Guilleré.
Els petits espais com la plaça del Raïm ens recorden la importància de conservar el nostre patrimoni històric. En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment l’ODS 11, que fa referència a les ciutats i comunitats sostenibles, és essencial preservar aquests racons perquè siguin accessibles per a tothom i puguem continuar gaudint d’aquests testimonis del passat.
La pròxima vegada que passeu pel barri vell de Girona, atureu-vos a la plaça del Raïm i deixeu-vos captivar per aquest racó tan especial!
Mireia Horta, alumna de 4t de DT del grau de magisteri de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant
- El mètode infal·lible per perdre pes de forma saludable segons els experts