L’escola redescobreix prendre apunts per fixar l’atenció
Després d’anys desterrats de les aules per massa tradicionals, cada cop més docents insten a recuperar aquesta pràctica
"Ajuden a aclarir conceptes i són una oportunitat d’aprenentatge potent i valuosa", defensen
Helena López
"Veníem d’uns anys d’una innovació molt boja i, de mica en mica, es va abandonant la idea que qualsevol canvi és bo, que es va desmuntant per la crua realitat". Són paraules de Juan Fernández, professor, investigador i autor d’En blanco: cómo focalizar la atención, la memoria y la motivación para aprender, que són compartides per una infinitat de docents tant de primària com de secundària. Una de les qüestions que aquesta innovació va demonitzar va ser aprendre prenent apunts, pràctica desterrada a moltes escoles durant anys i que ara es torna a reivindicar com a mètode vàlid.
El professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB Màrius Martínez defensa agafar apunts com "una oportunitat d’aprenentatge potent i valuosa". "Una habilitat interessant que pagaria la pena no perdre", considera. "L’aprenentatge és un procés complex en què vas incorporant en el teu patrimoni idees, valors i el que en diem competències. És bo que l’alumne escolti idees i conceptes, sàpiga discernir què és l’important de tot el que sent i ho anoti", resumeix Martínez.
Agilitat i selecció
La qüestió, no menor, és aquesta. D’una banda, ser capaços d’escoltar i prestar atenció, tenir l’agilitat mental per decidir d’una manera molt ràpida què és l’important del que el docent diu i anotar-ho. El punt de la selecció de la informació és crucial. No es tracta de transcriure el que el professor dicta, sinó de processar la informació i ser capaç d’identificar quina és la informació més rellevant. "És com remarcar; si subratlles tot el text i deixes la pàgina plena de colors perd tot el sentit", prossegueix el professor de la UAB, que defensa que les "oportunitats d’aprenentatge" es multipliquen amb els apunts.
Però, com en tots els aprenentatges, és imprescindible que el professorat ensenyi a l’alumne a prendre bons apunts perquè aquesta pràctica sigui efectiva. "No s’ha de donar per descomptat que en saben", prossegueix el professor de la UAB.
Fernández i Martínez coincideixen en la importància d’ensenyar a l’alumnat a prendre bons apunts com a factor clau. "La diferència és què pensa la persona mentre pren apunts. A mi m’agrada dir que prendre apunts no és escriure el que jo dic, sinó el que tu penses que jo dic; és una bona acció perquè d’alguna manera és un exercici d’interioritzar, connectar amb el que ja saps i expressar-ho de la manera que s’adiu més amb els teus models mentals", argumenta Fernández. "En el fons és explicitar les representacions mentals que el teu cervell va fent; per prendre bons apunts cal reivindicar de nou la importància dels coneixements. Els coneixements no solament t’ajuden a saber coses, també a enfocar l’atenció", prossegueix el docent, que remarca un dels problemes actuals a les aules: la falta de concentració.
L’autor del blog Investigación docente posa un altre tema important sobre la taula: què en fas després, d’aquests apunts? "No són un producte acabat. S’han de revisar. A secundària, recomano deixar-hi un espai per anotar preguntes, el que no has entès... Una estratègia que hi pot ajudar és deixar moments a classe per revisar apunts i comentar-los", exposa el divulgador.
Sobre com han de prendre aquests apunts –a mà o amb l’ordinador–, hi ha diversitat d’opinions. Segons el parer de Fernández, el problema de prendre’ls a l’ordinador és que "és més fàcil que transcriguis". "Fent-ho a mà és més difícil seguir el ritme i t’obliga a processar mitjançant fletxes, diagrames, abreviatures, mapes mentals...", assenyala el docent, que afegeix que amb l’ordinador hi ha més possibilitats que desconnectis en algun moment perquè t’ha arribat una notificació, fet que es redueix la concentració. Martínez afegeix que prendre’ls a mà aporta, a més, aquesta part de treballar la motricitat fina. Sí que hi ha un consens prou generalitzat que diu que si vols aprendre res ho has de processar i que per aprendre coses complexes és important escriure-les. "Escriure-ho és una manera d’apropiar-se del que t’expliquen, és fer-ho teu, incloure-ho al teu catàleg de models mentals", defensa Fernández, que apunta que "no solament és escriure-ho, és també donar-hi organització gràfica com ara posar-ho en forma de diagrames".
Suport d’estudi
A peu d’aula, una mestra d’anglès de primària coincideix amb les reflexions de Martínez i Fernández. "Si ho pots plasmar en un paper és que ho comprens, i això és rellevant, ja que també estem molt baixos en comprensió, tant lectora com oral", reflexiona la mestra, que defensa els apunts com un suport d’estudi, "aquest lloc a què pots anar a buscar la informació que has estudiat".
"Milloren la memòria a llarg termini: ho escrius i ho consolides", opina la mestra, que lamenta que s’hagin deixat "una mica de banda". "Ara demanes als alumnes informació sobre un tema i et porten un llibre sencer, o et porten coses de Google copiades i enganxades i impreses. I jo, “no, no, del que diu aquí, tu què n’entens i què creus que és el més important? Remarca, extreu-ne la informació i posa-la en uns apunts...”", exemplifica la docent d’anglès.
"En la presa d’apunts també entra saber esquematitzar, que s’ha perdut en les primeres edats, també perquè tot va més tard. El que abans es consolidava a infantil ara s’ha passat a cicle inicial, d’inicial s’ha passat a cicle mitjà, i així tot... I aquestes tècniques d’estudi es poden introduir quan hi ha bona comprensió, una agilitat de lectura i unes bases bones", posa sobre la taula de mestra d’anglès.
