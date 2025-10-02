Miquel Carceller: «El ChatGPT fa la reflexió i l’alumne perd el temps»
Helena López
Després d’anys encadenant mals resultats i un sentiment bastant generalitzat que alguna cosa falla, alguns centres han començat a introduir canvis. El seu és un exemple.
Alguna cosa està canviant, sí. En el nostre cas, hem començat a introduir canvis en el primer cicle d’ESO. I a primària també es pot fer. Pots continuar fent racons o ambients, perquè hi creus, però potser els pots dedicar una hora menys i dedicar aquella hora guanyada a la lectura o al càlcul.
Quin és el seu cas?
Fèiem dues hores de càpsules i quatre de projectes, de manera que hi dedicàvem un total de sis hores setmanals. Aquest curs hem eliminat les dues de càpsules, que han passat a ser de matèries curriculars. A part, tenim una altra cosa que es diu espais creatius, que són a la tarda, dues hores, i això ho hem mantingut de moment. Si veiem que el canvi té un impacte positiu, s’anirà introduint a la resta de cursos. I és una pena, perquè és un projecte interessant que va néixer al centre, però ens veiem amb unes necessitats que són més urgent.
En què consistien les càpsules de què han prescindit?
Són uns espais en què es treballen uns temes en principi no curriculars, però que poden resultar interessants o útils per a l’alumnat. Per exemple: mediació, jocs de rol, ornitologia, turisme... És una proposta molt atractiva per a l’alumnat, però implica treure hores de matèries troncals, i si la base trontolla, perden sentit...
Han apostat per reforçar la base, sona lògic.
Per això hem començat a introduir els canvis a primer.
Què els ha empès a fer-ho?
Hem tingut dues promocions de segon de batxillerat i, analitzant els resultats de les proves diagnòstiques, de competències bàsiques de quart i de les PAU, és a dir, les proves d’accés a la universitat, n’hem detectat la necessitat. A més a més, estava també el rum-rum de l’equip docent de cada matèria que ens deia també que havíem d’actuar.
Com van ser els resultats?
L’any passat, els resultats van ser menys bons del que ens hauria agradat. I és cert que ha coincidit amb les noves PAU. Però, en comptes d’esperar-nos i a la sisena dir «cal canviar», hem optat per avançar-nos.
Era una qüestió d’hores o que el mètode no funcionava?
Són dos problemes en un. Hi ha una bossa d’hores i són les que són. El problema no és fer una hora de projectes, el problema és que aquella hora guanyada a projectes era una hora robada a les mates. I, d’altra banda, tu pots fer projectes que realment et donin una competència i unes habilitats magnífiques, no hi estic en contra, però no poden substituir una base de coneixements purs i durs, teòrics, que en realitat són els que et fan gaudir d’aquests projectes. Per mi és molt més profitós un projecte en un nivell de batxillerat que a l’ESO, perquè tenen aquesta base, el que passa és que a batxillerat tens unes PAU que no et deixen. Això, d’una banda.
I de l’altra?
Això ha vingut acompanyat de l’auge de la intel·ligència artificial (IA), que tota la part de recerca te la fa. L’alumne diu a ChatGPT que li faci una reflexió d’un tema i ChatGPT l’hi fa, i ells la copien, l’enganxen i ni se la miren. I, com que ni se la miren, deixen a la tecnologia el temps que els havies deixat per dedicar a la reflexió i aquell temps ells literalment l’han perdut. La IA és un altre element extern que no ha ajudat gaire les metodologies més alternatives.
El que diuen ara és canviar els treballs per exposicions orals perquè no faci la feina ChatGPT.
I l’exposició oral, qui la fa? La fa la IA i tu la llegeixes. El que realment fa que tu aprenguis, interioritzis i comprenguis i reflexionis és atendre l’explicació del professor, prendre apunts i, després, llegir-los. Escoltar i prendre apunts. A mi no em serveix de res encarregar un treball i que ells el facin a l’ordinador, tot i que sigui en grup, perquè la tasca no la fan els alumnes, la fan els cercadors.
També estan retirant els ordinadors?
Aquest curs, tot l’alumnat de primer a quart d’ESO té els ordinadors bloquejats. L’alumne ja no té l’hàbit d’entrar a classe, encendre l’ordinador i dir-te que està prenent apunts, sigui cert o no, i anar xafardejant o directament jugant. De sèrie, tots els ordinadors estan bloquejats. I això no vol dir que no ens agradi la tecnologia, vol dir que no ens beneficiava. Ara, quan han de fer una tasca, el professor els desbloqueja l’ordinador i, quan acaba la tasca en concret, el torna a bloquejar.
