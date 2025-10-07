Els perills de l'ús abusiu de pantalles a edats primerenques segons l'expert Javier de Haro
Aquests són els 7 hàbits que has d'evitar immediatament si vols que els teus fills creixin amb bones aptituds
Cloe Bellido
Utilitzar les noves tecnologies per oci o ensenyament no és del tot adient, segons els experts. L'ús de pantalles i recursos digitals a edats primerenques pot perjudicar més, que no pas aportar beneficis. Durant l'etapa de creixement és essencial evitar aquests aparells.
Però el problema és que avui dia molt de l'entreteniment es fa a través d'una pantalla, cosa que fa que sigui pràcticament impossible mantenir els més petits totalment allunyats.
No obstant això, hi ha ocasions en què sí que se'n pot controlar l'ús i convé fer-ho, per no provocar involuntàriament una addicció que després comporti conseqüències negatives.
D'això en parla el psicòleg Javier de Haro al seu perfil d'Instagram, on a mitjans de setembre té més de 250.000 seguidors.
Ensenyar a conviure amb pantalles
La tasca dels pares és ensenyar als fills a conviure de forma sana i responsable amb les pantalles perquè, quan estiguin preparats, les facin servir de la manera adequada: "Sempre controlant la pantalla i no al revés: la pantalla controlant-te genera ansietat, dependència i abús".
"Cada família té les seves circumstàncies. Pot coincidir que en el moment que ens trobem amb un pare o mare que li ha donat el mòbil al fill sigui per algun motiu que desconeixem", explica De Haro. "Per això, no hem de jutjar.- I més quan no coneixem la situació o pel que cadascú està passant".
Els set moments en què mai no hi ha d'haver una pantalla
Tot i això, el psicòleg enumera set situacions en què mai has de posar una pantalla davant un nen.
- La primera és a taula: "Sigui esmorzar, dinar o sopar, mai no hem de posar una pantalla davant, perquè distreuen i desvien l'atenció de l'important: aprendre a menjar i a reconèixer els senyals interns".
- La segona circumstància és quan se li dona en el moment rebequeria, quan s'enfada: "Donar-li una pantalla per calmar-lo impedeix que aprengui a fer servir la frustració i a gestionar les seves emocions", explica De Haro.
- Quan està amb altres nens és un altre moment en què cal evitar la presència de pantalles: "Socialitzar, relacionar-se, jugar, crear, resoldre conflictes... tot això es fa sense un mòbil a la mà".
"Punt de partida de la creativitat"
- Una altra situació que enumera és quan comença amb 'l'avorriment': "L'avorriment pot ser el punt de partida de la creativitat i de l'autonomia per aprendre a gaudir-ne", diu el psicòleg.
- Mentre es passeja és un altre moment en què no hi ha d'haver pantalles pel mig, ja que es perden moltes oportunitats per descobrir, connectar, sorprendre's, gaudir o simplement passejar.
- Abans d'anar a dormir és la sisena situació, i més important, pel fet que un bon descans és clau per a qualsevol nen que està creixent: "Les pantalles activen, retarden el son i empitjoren la qualitat del descans tan necessari per desenvolupar-lo".
- La setena i última és només despertar: "Començar el dia amb pantalles potencia l'ús abusiu, la dependència i la desconnexió familiar".
"No n'hi ha prou de dir-ho, el més important: nosaltres, el nostre exemple", finalitza De Haro. I és que, com ell mateix explica, els nens aprenen més observant i fent que simplement escoltant.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana