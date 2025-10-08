Sabies que al parc neolític de la Draga pots veure com vivien els primers habitants de Banyoles sobre els autèntics pilars de fusta de fa 7.000 anys?
El Parc Neolític de la Draga es situa a la població de Banyoles, capital de la comarca del Pla de l’Estany. Si seguiu el recorregut pels voltants de l’estany, a l’alçada del parc de la Draga estigueu ben atents, que just al vostre costat s’hi troba un dels primers poblats del Neolític amb unes estructures de fusta que daten del 5000 aC! Us agradaria descobrir com vivien els nostres avantpassats fa més de 7.000 anys? Veniu a visitar aquest jaciment arqueològic únic a l’aire lliure!
Anna Pulido Solé
Parc neolític de la Draga, 17820, Girona
El parc neolític de la Draga és un dels primers poblats del període del neolític d’Europa. Aquest jaciment arqueològic, que data del 5400-4900 aC, es troba al costat de l’Estany de Banyoles i va ser descobert durant les obres que es van realitzar el 1900 amb motiu de l’enjardinament del parc per la celebració dels Jocs Olímpics.
Considerat com a un dels assentaments d’agricultors i ramaders més antics de la península, es calcula que tenia una extensió d’uns 8.000 metres quadrats, i se’n conserva tant els pilars de fusta de les cabanes com les eines pròpies d’aquell període (mànecs d’aixa, falç, cordes, restes de cistelleria…).
A partir d’aquestes fustes conservades, s’hi troben instal·lats un graner i dues cabanes que reprodueixen a escala real les dependències dels habitants, i a l’interior d’aquestes, s’hi guarden tots els materials i instruments que formaven part de la seva cultura.
La conservació d’aquests pilars és degut al fet que el poblat va quedar semiinundat per les aigües properes de l’Estany els segles posteriors. Gràcies a la seva conservació, podem gaudir de la visita per les cabanes i dels tallers i demostracions a fi d’experimentar activitats de la seva vida quotidiana.
Més enllà de la connexió amb el mateix territori, si treballéssim aquest jaciment a l’aula els infants podrien aprendre sobre el coneixement de l’etapa històrica de la prehistòria, la importància de cuidar el patrimoni, els avenços amb els materials al llarg dels anys, la fabricació d’eines…
Si voleu observar tots els racons del Parc Neolític de la Draga sense trepitjar Banyoles podeu gaudir del Tour365º que ofereix el Museu d’Arqueologia de Catalunya: https://www.youtube.com/watch?v=IHCVghh2gnA
Si voleu descobrir més curiositats sobre la vida durant el període del Neolític no us podeu perdre els següents llibres:
- “Desenterrando el pasado. La gran aventura de la arqueología” de la Fundació Palarq de l’ed. National Geographic.
- “The Archaeology of the Iberian Peninsula. From the Paleolithic to the Bronze Age.” de Katina T. Lillios de l’ed. Cambridge University Press.
Si necessiteu informació relacionada amb les visites i activitats que ofereix el parc podeu consultar a les següents fonts:
- Banyoles, C. (2016, 16 noviembre). Espais culturals. Cultura Banyoles. https://cultura.banyoles.cat/ca/espais/l/1002-parc-neolitic-de-la-draga.html
- Museus de Banyoles > VISITA’NS > Parc neolític de la Draga. (s. f.). https://www.museusdebanyoles.cat/VISITANS/Parc-neol%C3%ADtic-de-la-Draga
- Sapos y Princesas. (2024, 17 junio). Parque Neolítico de la Draga en Bañolas, Gerona. https://saposyprincesas.elmundo.es/actividades-ninos/girona/cultura/museos/parque-ne olitico-de-la-draga
- totnens. (2021, 14 septiembre). Parc Neolític de la Draga a Banyoles - totnens. Què Fem? https://totnens.cat/que-fem/parc-neolitic-de-la-draga-a-banyoles/
Anna Pulido Solé, 4t Doble Titulació en Educació Infantil i Primària, UdG.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
