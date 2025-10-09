Experts alerten de l'elevada taxa d'abandonament escolar a Girona
Un estudi elaborat per la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya i la Fundació Europea Societat i Educació també destaca la baixa titulació de l'alumnat a Catalunya malgrat l'alta taxa d'escolarització, que se situa al 95,8%
Un estudi elaborat per un grup d'experts de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i la Fundació Europea Societat i Educació posa el focus en l'abandonament escolar prematur, a partir d'on alerta que la taxa és "especialment elevada" a la demarcació de Girona, amb un 32% davant del 20% registrat a Barcelona. A Catalunya -especifica- el 13,7% dels estudiants abandonen els estudis, una xifra que se situa per sobre la mitjana espanyola, que és del 13%.
L'informe, que porta per títol ‘Indicadors sobre l'estat del sistema educatiu a Espanya i Catalunya 2025’ detalla que la taxa d'abandonament escolar és 23 punts superior en el cas dels alumnes d'origen migrant, que a Catalunya suposa el 16,5%. "Aquest percentatge també és elevat en estudiants procedents de llars en les que no conviuen amb els seus dos progenitors, així com en aquelles famílies amb pares sense estudis superiors", detallen. En aquest darrer cas, la diferència arriba als 18 punts. En aquest sentit, el president de la Fundació Europea Societat i Educació i coordinador de l'informe, Miguel Ángel Sancho Gargallo, va insistir en la presentació de l'estudi que “és determinant desenvolupar polítiques socials en l'àmbit familiar i no centrar només les mesures en l'àmbit educatiu”.
Els experts també destaquen la baixa titulació de l'alumnat a Catalunya, malgrat l'alta taxa d'escolarització, que se situa al 95,8%. En aquest sentit, l'informe destaca que el 18,3% de la població catalana d'entre 20 i 29 anys no té ni Batxillerat ni FP. D'altra banda, el 34,8% dels matriculats de nou ingrés a cicles de formació de Grau Mitjà no acaba els estudis després de quatre anys.
L'estudi s'estructura en cinc apartats (escolarització, recursos, resultats, Catalunya en les avaluacions internacionals, i educació i ocupació) i recull una selecció actualitzada de dades descriptives sobre la situació i l'avaluació de l'educació a Catalunya, amb dades comparatives amb Espanya i la Unió Europea. Es tracta d'un projecte vinculat al grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya GRE – Drets, Agenda 2030 i Recuperació Sostenible a Catalunya (RESCAT 2030).
Pocs repetidors
El coordinador de l'informe també va apuntar a les ràtios alumne-professor a Catalunya on, juntament amb Madrid, es registren les taxes més altes, amb un 11,2% i 12,2% respectivament, davant del 10,9% de la mitjana espanyola. A més, va assegurar que el percentatge de repetidors és molt baix al territori català, ja que només el 2,6% dels alumnes d'ESO repeteixen curs.
Els experts van coincidir, però, en el baix nivell de l'alumnat, especialment en matemàtiques i ciències. En matemàtiques, van especificar, Catalunya obté una puntuació de 489 davant dels 498 de la mitjana nacional i els 514 europeus, segons l'informe TIMSS.
Sancho també va assenyalar que "estudis recents indiquen que l'escolarització primerenca està relacionada amb el nivell d'estudis". En el cas de Catalunya, la taxa d'escolarització als dos anys és del 70%, davant del 73% de la mitjana nacional.
