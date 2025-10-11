La gestió de la diversitat a les aules de secundària desgasta el 90% dels docents gironins
Un estudi conclou que el professorat atribueix el seu malestar a les condicions laborals, al baix reconeixement professional i als conflictes constants amb les famílies i els alumnes, i per això reclamen més recursos, formació actualitzada i una reducció de ràtios
Més del 90% dels docents (en concret el 92%) reconeix que la gestió de la diversitat a les aules de secundària els desgasta. Aquesta és una de les principals conclusions de "l'Estudi sobre el malestar docent entre els docents de Secundària" realitzat pels psicòlegs gironins Jordi Fernández i Àngel Guirado, també president de la delegació territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya; amb la col·laboració del grup de treball Neurodiversitat i Conducta en l'Àmbit Educatiu de la delegació territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia i els Serveis Territorials d’Educació, que van contribuir a la distribució telemàtica del formulari als 818 docents que van participar en la mostra (la majoria de la demarcació de Girona).
En aquest sentit, l'informe assenyala que la gestió de la diversitat és un repte que els docents no sempre aconsegueixen atendre. "Això és precisament el que més els desgasta; es queixen de la manca de formació específica per atendre aquesta diversitat, que ja no és només de procedència, sinó de coneixements, trastorns de l'aprenentatge, problemàtiques econòmiques i socials, actitud, hàbits de treball i valors, una suma que converteix aquesta diversitat en extraordinàriament complexa".
Per poder atendre la diversitat, que "ara és la normalitat", els docents reclamen més recursos, més professorat, una reducció de ràtios i formació actualitzada en metodologies, didàctiques i tractament de la diversitat: "No poden atendre un alumne diagnosticat amb un trastorn de l'espectre autista si no tenen formació de què és ni com els afecta", detalla Guirado.
Les principals fonts de malestar docent estan, en primer lloc, en les ràtios elevades que, sumades a l’alta diversitat, els pocs recursos i la manca de formació impedeixen poder atendre la diversitat. S’hi afegeix els constants canvis normatius que donen poca estabilitat i desconfiança, la mala organització en l’assignació de plantilles i l'excés de burocràcia.
Pèrdua d'autoritat
L'estudi també apunta que els docents, a més, se senten infravalorats i indefensos davant l'actitud de "sobreprotecció de les famílies, que no accepten sancions ni recomanacions", i la consegüent falta de respecte dels alumnes, el que acaba derivant en una pèrdua de l’autoritat docent. "Els alumnes van a l'institut amb una manca d'hàbits i les famílies no col·laboren", apunta Guirado, que remarca que "hi ha una relació directa entre la qualitat educativa i el benestar docent".
En la gestió de l’estrès, més de la meitat (el 56,7%) afirma que pot gestionar-se ell mateix els problemes de malestar emocional. Els que demanen ajuda (el 58%) recorren principalment a amics i companys més que a recursos interns o psicòlegs externs.
