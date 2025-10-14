El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
La cita serà el pròxim 21 d’octubre amb un acte per celebrar els 50 anys de l’edifici actual, que també vol posar en valor la petjada de l’escola en la vida personal i professional dels antics estudiants
El col·legi Maristes de Girona vol reunir «el màxim nombre d’exalumnes possible» per a commemorar els 50 anys de l’edifici actual, ubicat a l’Avinguda del President Josep Tarradellas i Joan. L’objectiu és festejar la petjada Marista a la ciutat al costat dels alumnes que en el seu dia van recórrer aquestes mateixes instal·lacions i que, tants anys després, contribueixen a escampar l’ànima Marista des dels respectius camps professionals.
La cita serà el pròxim dimarts 21 d’octubre a dos quarts de set de la tarda amb un acte que, a banda de voler retrobar cares conegudes, vol posar en valor l’actitud i els aprenentatges que van adquirir entre aquelles parets, que després els han guiat en les seves vides personals i professionals.
L’acte, moderat per l’exalumne, president de l’AFA i també cap de redacció de Diari de Girona, Jordi Roura, comptarà amb una taula rodona amb la participació de cinc exalumnes, que recordaran anècdotes i vivències compartides. Es tracta de la docent i escriptora Neus Vila; el metge estomatòleg, coordinador de la Unitat d’Innovació dels hospitals Trueta i Santa Caterina i regidor d’Innovació i Salut de l’Ajuntament de Girona, Xavier Aldeguer; l’empresari i director del programa d’emprenedoria de la Fundació Farinera Girona, Robert Mas; el director d’institut Rafael González; i la doctora en bioquímica Marta Pineda.
La trobada també comptarà amb una ponència a càrrec del psicòleg, docent i coach Manuel Fernández. L’acte culminarà amb un piscolabis. El centre també posarà a disposició dels exalumnes l’arxiu fotogràfic, a partir d’on podran viatjar al passat a través de fotografies històriques. Tots els interessats en assistir a la trobada hauran de confirmar assistència trucant o enviant un correu electrònic al centre educatiu.
Trobada de Germans Maristes
En paral·lel, el 18 d’octubre el centre educatiu acollirà una trobada de Germans Maristes d’arreu de Catalunya amb l’objectiu, també, de commemorar l’aniversari de les instal·lacions actuals, inaugurades fa 50 anys com a part del creixement i consolidació de la presència Marista a la ciutat de Girona. La trobada de la comunitat també servirà per presentar les línies mestres del Capítol General, que es va celebrar el passat mes de setembre a les Filipines, una cita internacional on es defineixen les orientacions de futur de l’Institut Marista. L’acte també comptarà amb espais de reflexió, pregària, intercanvi i revisió del camí recorregut.
