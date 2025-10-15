La Akademia forma una vuitantena de joves gironins en educació emocional
El projecte posa el focus en el creixement personal i es desplega durant el curs escolar a Girona a través de sessions individuals i tallers grupals gratuïts
Després de dos anys d’absència per falta de disponibilitat dels voluntaris, el projecte educatiu La Akademia ha tornat a aterrar a Girona per “cobrir un buit”. I és que després que l’exparticipant i ara director de la iniciativa a Girona, Manuel Ocaña, detectés que “el sistema educatiu està massa enfocat a adquirir coneixements que et serveixin per al mercat laboral però molt poc nodrir els alumnes a nivell emocional, des d’ensenyar-los a relacionar-se amb els altres a aprendre a sentir-se en pau amb un mateix”, va decidir portar el projecte a Girona (que també està present en 50 ciutats de 8 països).
En les seves vuit edicions, ja s'han format a Girona una vuitantena de joves d’entre 18 i 23 anys. “És una franja d’edat molt interessant perquè acaben de sortir de l’adolescència, comencen a ser responsables d’ells mateixos i és un moment en el que han de prendre moltes decisions vitals”, explica Ocaña.
El projecte, que posa el focus en el creixement personal, es desplega durant el curs escolar (de setembre a juny) a través de sessions individuals i tallers grupals gratuïts, que es duen a terme una tarda a la setmana. “No és una teràpia, és una formació que permet explorar-se i connectar amb un mateix de manera més efectiva i positiva, així com també posar en pràctica gestos quotidians per a empoderar-se”, explica Ocaña.
El projecte compta amb 18 terapeutes professionals, que cada setmana presenten un taller, que va des de l'autoconeixement a la gestió emocional, passant per la relació amb la parella o la vocació professional.
Enguany el projecte, que en anteriors edicions s'havia desplegat al Centre Cívic de Sant Narcís, es farà a l’espai Casa Sabater de Girona, ubicat a la Gran Via Jaume I, 36. El curs arrencarà el pròxim 4 de novembre.
