Els alumnes del Batxillerat Esportiu, un mes sense fer classes tècniques per falta de professors
El Departament d’Educació defensa que "ha passat excepcionalment aquest curs a causa del canvi de sistema de contractació d'aquest professorat, que abans es feia a través dels mateixos centres educatius i les federacions, i ara es farà via la conselleria"
Els alumnes matriculats al Batxillerat Esportiu arreu de Catalunya (una doble titulació que en tres anys permet l'obtenció del títol de Batxillerat i el de tècnic esportiu, des d'atletisme a vela, passant per bàsquet, futbol, handbol, esquí alpí, escalada o salvament i socorrisme) s'han estat un mes sense poder fer les classes del bloc tècnic perquè encara no hi havia el professorat contractat.
A les comarques gironines ha afectat 35 alumnes matriculats, que estudien a cavall entre l'institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona (on duen a terme la part acadèmica de Batxillerat i les modalitats esportives de bàsquet i handbol) i l'institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, des d'on s'imparteixen els ensenyaments tècnics de futbol i salvament i socorrisme. Això ha obligat els alumnes a quedar-se a casa dos dies a la setmana (les dues jornades destinades als ensenyaments esportius) des que van començar el curs el passat 12 de setembre, una situació que ha aixecat una allau de crítiques entre les famílies.
En aquest sentit, la portaveu de les famílies afectades, que prefereix mantenir l’anonimat, lamenta que “hem pagat 700 euros només per la part tècnica i resulta que els nostres fills no l’estan podent fer perquè el professorat no s'ha contractat a temps”.
Per la seva banda, el Departament d’Educació i Formació Professional defensa que "ha passat excepcionalment aquest curs a causa del canvi de sistema de contractació d'aquest professorat, que abans es feia a través dels mateixos centres educatius i les federacions, i ara es farà via conselleria".
Les hores es podran recuperar
El director de l’institut Narcís Xifra i Masmitjà, Josep Cortada, assenyala que tot i el retard, “la contractació del professorat per part del Departament d’Educació és positiva perquè permetrà regularitzar-los com a personal docent”. El centre ha fet arribar les queixes de les famílies a la direcció dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, que els ha traslladat que “la part tècnica que els alumnes no han pogut cursar es reprogramarà”, tot i que admet que "encara no hem trobat la fórmula per fer-ho”.
Pendents de l'arribada dels professors
L'institut Narcís Xifra i Masmitjà ja pot oferir, des de divendres, els ensenyaments tècnics de bàsquet (els va arribar mitja dotació) i ara estan a l'espera de rebre l'altra mitja, que el Departament d'Educació els ha confirmat que arribarà demà al matí, juntament amb la mitja dotació d'handbol, que els permetrà començar a impartir aquesta formació. Per la seva banda, des de l'institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles asseguren que ja disposen de tot el professorat.
