Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
Passeja per Sant Pere Pescador i passa per l’edifici de la biblioteca municipal, el Casal cultural i el de la gent gran, fixant-te en la seva façana. Veuràs una finestra ben llarga i estreta que no serveix per mirar el paisatge ni perquè hi entri la llum. O més ben dit, una espitllera! L’has vista?
Carla Roig
Cantonada entre C/del Forn i C/ Verge del Portalet, Sant Pere Pescador, 1740, Girona
L’edifici del Casal de Sant Pere Pescador, que acull la biblioteca municipal, el Casal Cultural i el Casal de la gent gran, es va construir sobre la rectoria que hi havia fa uns 340 anys, la qual formava part de l’antiga muralla medieval del poble.
Les obres de l’edifici actual van iniciar l’any 2000, conservant gairebé tota la planta baixa i part del primer pis de les restes de l’antic recinte que protegia el poble. Aquesta part de la muralla ha estat reformada, però si us hi fixeu bé, veureu que queda molt ben conservada una espitllera, una obertura estreta que es feia a les fortificacions per disparar i defensar el poble de les invasions. Sant Pere Pescador és un poble costaner del mar Mediterrani i, a més, passa i desemboca el riu Fluvià. Per tant, les muralles protegien el poble de possibles atacs pirates i terrestres. A més, eren imprescindibles perquè no es tracta d’un indret elevat i l’accés era fàcil sense aquest element defensiu.
Aleshores, abans el poble estava emmurallat? Exacte, a l’edat medieval el poble creixia dins l’anomenada Força, la part fortificada al voltant de l'església i un castell (la casa de la família Caramany). El recinte era gairebé quadrat i dins hi havia l'església, cases, un cementiri i un petit hospital.
I què va fer eliminar aquesta muralla? Durant la guerra civil catalana Sant Pere Pescador es va veure atacat i moltes cases de dins la Força van quedar destruïdes. Llavors, la població es va expandir cap a fora del recinte emmurallat i es va tornar a crear una nova muralla de forma més o menys el·líptica. Amb les guerres carlines es van reforçar les fortificacions, però quan els atacs bèl·lics van acabar es van destruir per edificar noves cases.
Si vols saber més coses sobre l’edat mitjana a Catalunya, demana el núm. 154 del Tatano a la biblioteca més propera. Si llegint-lo no t’imagines la vida durant aquesta etapa, pots viure-la el segon cap de setmana de setembre al festival “Terra de trobadors” de Castelló d’Empúries. Si t'interessa més el tema de la protecció i la defensa i tens ganes de jugar, gaudiràs amb el Catan i les seves versions.
T’interessen els pirates i en vols saber més? Demana el núm. 10 de la revista Petits Sàpiens a alguna biblioteca. I si t’agrada el context històric de les guerres carlines, pots llegir la novel·la “La punyalada” de Marià Vayreda ambientada a la comarca de Garrotxa o veure la pel·lícula basada en el llibre i amb el mateix nom, del 1990 de Jordi Grau.
El turisme està augmentant cada vegada més i és ben sabut que un atractiu turístic d’una ciutat o poble és el seu patrimoni històric. Malauradament, en conèixer un nou lloc solem cercar només aquells espais preservats que necessiten entrada. Realment, no és necessari pagar per conèixer elements patrimonials i saber la història d’aquell indret, sinó que cal posar atenció a tots els detalls que es troben a l’aire lliure. Per aquest motiu, podem fer turisme i passejar pel nostre propi municipi fixant-nos en allò que no havíem observat mai, ja que amb un petit detall podem conèixer la història d’aquell indret.
Carla Roig, alumna de 4t d’Educació infantil i primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
