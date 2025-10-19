El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
Els centres envien un FAQS a les famílies per resoldre dubtes, a partir d'on asseguren que "buscarem la col·laboració de persones i entitats que puguin ajudar a famílies que no disposin de recursos suficients per cobrir les tarifes"
El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una "transformació progressiva" cap al model de centre privat, que permetés els alumnes que estan a la meitat d'una etapa acabar-la amb el concert educatiu vigent i que, els que la començaven, ja ho fessin amb les noves tarifes i la nova titularitat. Una fórmula que, defensen, era "la que tenia un menor impacte a nivell de ciutat".
Les direccions van fer arribar la proposta al Departament d'Educació, però van topar amb que "el marc jurídic dels concerts no ho facilita". En aquest sentit, la conselleria recorda que "els concerts educatius d’infantil, primària i ESO de tots els centres de Catalunya caduquen al final del curs 2025-2026" i, per tant, es renova o es perd en la seva totalitat. Aquest és un dels aclariments que es desprenen del FAQS que fa uns dies les direccions dels dos centres educatius, que es fusionaran a partir del curs 2026-2027, van fer arribar a les famílies per resoldre dubtes.
Pel que fa a la possible sortida d'alumnes, una xifra que encara no han pogut quantificar, insisteixen que "cap família hauria de quedar fora d’un projecte educatiu per motius econòmics", a partir d'on asseguren que "buscarem la col·laboració de persones i entitats que puguin ajudar a famílies que no disposin de recursos suficients per cobrir aquestes tarifes", així com també disposaran d'un protocol d’ajudes i beques escolars. També avancen que "presumiblement" el Departament deixarà de contribuir al cost de l'escolarització dels alumnes que fins ara rebien ajuts per part de l'administració, però asseguren que "podran sol·licitar ajudes econòmiques previstes per a les famílies que ho necessitin".
Batxillerat Internacional a totes les etapes
Tot i que al llarg del curs concretaran més detalls sobre la nova organització, avancen que s'implementarà el sistema de Batxillerat Internacional en totes les etapes, des d’infantil a batxillerat, es mantindrà la possibilitat de cursar el Diploma Dual per obtenir el Batxillerat nord-americà i es mantindran uns horaris "similars" als actuals.
Pel que fa a l'organització i distribució dels espais del recinte del Bell-lloc per mantenir l’educació diferenciada, de moment hi estan treballant i no hi ha una proposta ferma sobre la taula. El mateix que el nom definitiu, que estan treballant "amb cura" perquè "volem que representi la nostra història i futur". També aposten per ampliar les línies de transport actual "perquè més famílies de la província puguin optar per Les Alzines i el Bell-lloc".
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes
- Dvisi: Quan el xef cedeix el triomf a l’equip
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar