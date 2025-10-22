AIXEQUEM EL CAP
Sabies que les voltes de la Rambla de la llibertat amaguen històries sorprenents?
Ens trobem a la ciutat de Girona, a la rambla de la Llibertat, un lloc amb molt d'encant i història. Si aixeques la vista quan camines sota les voltes, concretament davant del número 32, descobriràs tres capitells esculpits que són tot un enigma. Aquestes escultures amagades, invisibles per als vianants distrets, ens conviden a descobrir els secrets del passat.
Laia Velasco Berga
Rambla de la Llibertat, 32, 17004 Girona
Coneguem les voltes de la Rambla
Les voltes de la rambla de Girona es van construir al segle XIII per sostenir els edificis de sobre el carrer. Aquestes estructures medievals fetes amb pedra de Girona, amb el pas del temps, es van transformar en espais de comerç i passeig, convertint-se en un dels llocs més transitats de la ciutat de Girona.
Què representen aquestes figures?
Aquests tres capitells ben curiosos amaguen figures fascinants i enigmàtiques, observeu-los bé:
Capitell 1. Creieu que és un homenatge a la música o hi ha un rerefons?
Capitell 2. Tindrà alguna cosa a veure amb els nummulits de la pedra de Girona o és només una figura fantàstica?
Capitell 3. Aquesta és la més inquietant i captiva a tothom. Què és, un vampir, potser?
Descrivim-los:
En el primer capitell hi surt representat un músic tocant un sac de gemecs, el segon sembla el cap d’un home amb un gran barret que surt d’una closca de cargol i toca una flauta. L’últim capitell representa la figura d’un home amb ales de ratpenat.
Llegendes i interpretacions:
Amb el pas dels anys, s’han anat creant versions sobre el significat d’aquestes tres peces tan curioses:
- Podrien ser tres monjos del monestir de Banyoles ajusticiats el 1622 per la mort de l’abat Anton de Cartellà.
- Alguns creuen que representen tres gironins executats pels francesos el 1810 durant la invasió napoleònica.
- Una llegenda diu que si et fan un petó sota el capitell del vampir, aquesta persona serà sempre la teva parella.
Tot i això, segurament no tracten de representar res en concret, sinó que, copiaven les estranyes figures que es pintaven als marges dels manuscrits medievals, on es deixava anar la fantasia inventant impossibles combinacions anatòmiques.
Relacionat amb ODS:
- Ciutats i comunitats sostenibles: Vetllem per crear ciutats amb espais públics compartits nets, de qualitat i segurs, que tinguin en compte el patrimoni cultural i el llegat històric. Girona és una ciutat amb un patrimoni ric i de qualitat, i també és una ciutat segura. Això afavoreix la idea de poder visitar la ciutat, apreciar el seu art i la seva arquitectura de forma tranquil·la i acollidora.
Llibres d’adults:
- Llegendes i misteris de Girona de Carles Vivó.
- Guia d'escultures al carrer: itineraris a peu i en cotxe, de Jaume Fabre. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZC2b5gq0xJ8
Museu: El Museu d’Història de Girona.
Joc: Amb aquesta ruta històrica per la Rambla Llibertat de Girona, podreu conèixer tot allò que s’hi amaga → https://www.pedresdegirona.com/itiner_capgrossos_4a.htm
Web: En aquest enllaç web sobre Vampirs a Girona, hi podreu trobar diverses escultures vampiresques que es poden trobar a la ciutat de Girona. → https://www.pedresdegirona.com/misteri_vampirs.htm
Laia Velasco Berga. Estudiant de 4t del Doble Grau d’Educació Infantil i Primària a la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
