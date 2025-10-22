UNED Girona encara el curs del 50è aniversari amb 1.700 alumnes inscrits i l’objectiu de fer créixer el nombre d’estudiants i l’oferta formativa
Una exposició audiovisual repassarà la trajectòria del centre educatiu i també s'han programat conferències a càrrec de l’exministre d’Universitats Joan Subirats, la metgessa especialitzada en endocrinologia i medicina amb perspectiva de gènere Carme Valls, l’historiador i investigador Maximiliano Fuentes i el Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia Miguel Martorell
UNED Girona, centre associat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, celebra aquest curs el 50è aniversari de la seva posada en funcionament a les comarques gironines. Ho fa amb 1.700 alumnes inscrits, xifra superior a la de l’any passat, i amb l’objectiu de seguir incrementant el nombre d’estudiants i ampliant l’oferta formativa.
Des de demà, quan tindrà lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmic, fins al pròxim 11 de juny hi ha programades diverses accions per commemorar el mig segle d’UNED Girona, que va començar amb 363 alumnes inscrits i 11 llicenciatures. Actualment, disposa d’una oferta formativa que compta amb 22 graus universitaris, màsters, cursos d’idiomes i el programa UNED Sènior, dirigit a persones de més de 50 anys.
Una exposició audiovisual repassarà la trajectòria i el creixement d’aquest centre educatiu a partir de nombroses fotografies i vídeos. Paral·lelament, hi ha previstes conferències que abordaran temàtiques diverses amb professionals destacats de nombrosos sectors. És el cas de l’exministre d’Universitats Joan Subirats, la metgessa especialitzada en endocrinologia i medicina amb perspectiva de gènere Carme Valls, l’historiador i investigador Maximiliano Fuentes i el Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia Miguel Martorell.
El director d’UNED Girona, David Maldonado, assenyala que “celebrar els cinquanta anys de la UNED a Girona és reconèixer una trajectòria de compromís amb la igualtat d’oportunitats i amb el territori, i alhora reafirmar la nostra voluntat de seguir innovant per oferir una universitat més flexible, propera i adaptada als reptes de futur”. En aquest sentit, afirma que “després de mig segle d’història, UNED Girona mira endavant amb l’objectiu de consolidar-se com un espai d’aprenentatge obert, híbrid i inclusiu, i que alhora connecti coneixement, tecnologia i territori”. Amb tot, subratlla que “continuem essent un espai que uneix persones, municipis i generacions sota un mateix projecte educatiu” i afegeix que “portem mig segle d’història amb un mateix propòsit, que és el de fer arribar des de Girona la universitat a tothom”.
Actes i conferències
Demà, a partir de les set de la tarda, tindrà lloc l’acte acadèmic d’inauguració del curs a la seu que el centre associat té a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. Serà aleshores quan es donarà el tret de sortida als actes del 50è aniversari amb una exposició audiovisual permanent que recorre a través de fotografies i vídeos el mig segle de trajectòria del centre, des de la seva creació fins l’actualitat, repassant els moments més destacats, subratllant personalitats rellevants i plantejant els reptes de futur.
També serà el torn per a la primera de les tres conferències programades. 'Quin és el futur de la universitat en aquest canvi d’època' és el títol d’una xerrada que anirà a càrrec del Doctor Joan Subirats, catedràtic emèrit de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va fundar l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, i ministre d’Universitats del govern estatal entre els anys 2021 i 2023.
El 16 de desembre, la sala polivalent de l’Espai Fundació ”la Caixa” de Girona acollirà una ponència de Carme Valls, metgessa especialitzada en endocrinologia i medicina amb perspectiva de gènere. Des de fa 20 anys dirigeix el programa 'Dona, Salut i Qualitat de Vida' al Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris (CAPS). També ha desenvolupat activitat política des de la seva etapa universitària i ha estat diputada del Parlament de Catalunya entre els anys 1999 i 2006. És autora d’una extensa bibliografia de divulgació mèdica i sobre la invisibilitat del factor diferencial de la malaltia per raons de sexe i gènere.
Tres mesos després, l’11 de març, està programada una conferència a dues veus. Hi participarà Maximiliano Fuentes, professor d’Història Contemporània de la Universitat de Girona i director de la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili del mateix centre. Ha estat investigador en centres de referència de ciutats com París, Buenos Aires, Berlín i Bolonya. Compartirà xerrada amb Miguel Martorell, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Complutense de Madrid. És Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia i es caracteritza per una elevada activitat investigadora sobre temes com el nazisme, l’art i la política.
El 50è aniversari finalitzarà amb un acte de clausura previst pel dia 11 de juny, amb una trobada institucional amb el rector de la UNED i representants de les institucions catalanes i gironines. Paral·lelament, també està previst que se celebrin diversos actes en les diferents aules universitàries repartides per la demarcació a Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
Primeres classes amb 363 alumnes
El 1972 es va crear la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), un centre universitari públic espanyol d’àmbit nacional vinculat de manera administrativa al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitat. Des d’aleshores té la seva seu central a Madrid, tot i que amb el pas dels anys ha anat creant una àmplia xarxa de centres associats repartits per tot l’Estat i també a l’estranger. El darrer curs va comptar amb uns 167.000 alumnes en total.
La UNED va establir la seva seu a Girona el 1975 mitjançant un conveni amb la Diputació de Girona amb l’objectiu de donar resposta a l’absència de llicenciatures a la ciutat i rodalies perquè els centres universitaris més propers estaven situats a Barcelona. Des d’aleshores, va cobrir un buit acadèmic important i va rebre, els primers anys, un alumnat molt heterogeni: des de joves que van decidir estudiar a Girona per no haver-se de desplaçar, fins a gent més gran que combinava els estudis amb la feina.
Les primeres classes van començar el mes de gener de 1976 i ho van fer amb 363 alumnes inscrits, una xifra que ha anat augmentant amb el pas del temps fins as arribar al sostre del curs 1994-1995, amb 2.572 alumnes. Aleshores feia pocs anys que s’havia creat la Universitat de Girona, fet que progressivament va provocar que el nombre d’estudiants de la UNED anés disminuint. També va canviar-ne el perfil, passant a ser essencialment el de persones que estudien i treballen alhora o d’aquells qui decideixen cursar una segona carrera.
Fa 50 anys, els primers alumnes tenien la possibilitat d’escollir entre una oferta formativa que comptava amb 11 carreres. La llicenciatura de Dret era la que va reunir més estudiants matriculats mentre que la demanda també era molt elevada per participar en el curs d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Aleshores, els estudis s’estructuraven en quatre facultats: Dret, Filosofia i Lletres, Ciències Econòmiques i Empresarials i també Ciències i Enginyeria. Existia la possibilitat de dur a terme cursos d’adaptació per a mestres i el d’actualització per a professors mercantils amb l’objectiu d’obtenir el títol de llicenciat en Empresarials.
Amb el pas del temps, l’oferta de la UNED a Girona ha crescut considerablement. En l’actualitat són 22 els graus universitaris disponibles: Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Ambientals, Ciències Polítiques i de l’Administració, Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques, Dret, Criminologia, Economia, Educació Infantil, Educació Social, Enginyeria de l’Energia, Estudis Anglesos, Física, Geografia i Història, Història de l’Art, Llengua i Literatura Espanyola, Matemàtiques, Pedagogia, Psicologia, Química, Sociologia, Treball Social i Turisme.
El ventall de possibilitats continua amb els graus combinats, màsters, doctorats, idiomes (tots els nivells d’anglès, des de l’A2 fins al C2) i cursos d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. S’hi suma el programa UNED Sènior, amb tallers, activitats i formacions dirigides a persones de més de 50 anys, que compta amb uns 700 alumnes dels més de 1.700 que hi ha inscrits.
En un primer moment, el centre associat de la UNED tenia una única ubicació però amb el temps s’ha estès a d’altres indrets de la demarcació. Actualment disposa de seus a Figueres, Olot, Salt i Girona. També a Sant Feliu de Guíxols, que l’any passat va estrenar el tercer curs del Grau d’Educació Infantil. Es tracta dels primers estudis universitaris de grau d’aquest centre que es duen a terme al municipi, a partir d’una col·laboració amb l’Ajuntament, que ha cedit les dependències municipals de la Casa Palet i una aula a l’edifici del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Jordi Xifra va ser el primer director del centre associat de la UNED a Girona. Va ocupar el càrrec fins a finals de 1989, abans de ser substituït per Maria Carme Vidal. Bartomeu Esquirol va rellevar-la el 1991 i va ser-ne director fins l’any 2000. Posteriorment, va ser el torn de Joan Lluís Serasols (2000-2001), Josep Arnau (2001-2012), Montserrat Palma (2013-2018) i David Maldonado (del 2018 fins l’actualitat).
