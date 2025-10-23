“A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
La calongina Jennifer Fernández va abandonar els estudis a 3r d’ESO però va aconseguir treure's el títol al Centre de Noves Oportunitats de Palamós, on està a punt d'acabar Batxillerat i somia en fer el salt a la universitat
La calongina Jennifer Fernández va abandonar els estudis a 3r d’ESO perquè les absències dels darrers anys “per problemes a casa” li havien provocat una falta de bagatge que, per molt que s’hi esforcés, no era capaç de remuntar. I és que aquesta era la segona vegada que li deien que hauria de repetir curs. “Estava passant per un mal moment a nivell personal, la majoria de dies no podia ni aixecar-me del llit perquè em trobava malament físicament, però ningú sabia veure que el que estava vivint a casa afectava el meu rendiment acadèmic, al contrari, a l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO perquè no hi posava ganes”, recorda.
Amb el pas dels anys té clar, però, que “m’hagués agradat treure’m l’ESO allà” però remarca que “el canvi de l’escola a l’institut és molt radical, no tothom s’hi sap adaptar” i lamenta que "encara no m'havien diagnosticat trastorn per dèficit d'atenció i, tot i que feia els deures i intentava fer les coses bé, sovint no entenia les explicacions dels professors, encara que preguntés i em repetissin l'explicació quatre vegades".
Deixar els estudis, per ella, va ser un “fracàs”. Però una professora li va aconsellar matricular-se a un Centre de Noves Oportunitats (CNO) -va escollir el de Palamós per proximitat- on va aconseguir treure’s el títol d’ESO. “Quan hi vaig entrar estava força desmotivada i tampoc sabia què m’hi trobaria, però des que hi vaig posar el primer peu em vaig sentir escoltada, acompanyada per arribar fins on volia arribar i que importava a algú; cadascú estudiava les seves assignatures online a través de l’Institut Obert de Catalunya, i allà em van donar les eines per aconseguir-ho”, celebra. Sense esperar-s'ho, al Centre de Noves Oportunitats va recuperar la confiança en ella mateixa: “Cada dia vas a classe però tothom va al seu aire i fa les seves assignatures, sents que tens més llibertat i això t’empodera molt”, afirma. I és que allà va sentir per primera vegada que no estudiava per obligació, perquè era el que havia de fer, sinó perquè volia.
Quan es va haver posat el títol d'ESO a la butxaca, va decidir comprovar si podia amb el Batxillerat. I ara ja està fent el segon i darrer curs. "Mai m'hauria imaginat arribar tan lluny amb els estudis i, a sobre, treure bones notes", celebra. Quan acabi, vol estudiar Psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya. "M'agradaria ajudar als joves que se senten perduts i incompresos perquè els adults els jutgen i no donen credibilitat als seus problemes, fet que provoca que acabin desconfiant encara més d'ells mateixos".
Setmana Zero Abandonament Escolar
Aquests dies es desplega arreu de Catalunya la Setmana Zero Abandonament Escolar, amb més d'un centenar d'iniciatives locals adreçades a joves, famílies, professionals i responsables polítics per reduir l'abandonament escolar prematur, que a Catalunya és del 13,7% i continua molt per sobre de l’objectiu europeu del 9%. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Bofill i més de 60 entitats i ajuntaments.
A les comarques gironines, s'han programat accions a Girona, on divendres es presentarà un Protocol d'Absentisme als centres educatius de la ciutat; a Salt, amb una jornada amb agents del territori i bones pràctiques d’altres municipis per debatre com reactivar circuits de derivació i acompanyament que assegurin la continuïtat educativa; i també a Lloret de Mar i Ripoll. La iniciativa culminarà amb una entrega de cartes als diputats del Parlament, en què centenars de joves escriuran els seus impediments per continuar estudiant.
