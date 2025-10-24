La UNED Girona inaugura el curs del 50è aniversari amb la voluntat de seguir creixent
El doctor Joan Subirats, exministre d’Universitats del govern espanyol, dirigeix una lliçó inaugural en la qual reflexiona sobre el futur dels estudis universitaris i la seva capacitat d’adaptació al pas del temps
La seu de la UNED (Universitat Nacional d’Educació a Distància) a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt va acollir ahir l’acte acadèmic d’inauguració del curs 2025-2026 de la UNED Girona, centre associat que aquest any celebra el 50è aniversari de la seva posada en funcionament a les comarques gironines. Hi ha arribat amb 1.700 alumnes inscrits, xifra superior a la de l’any anterior, i amb l’objectiu a curt i mitjà termini de seguir incrementant el nombre d’estudiants i ampliant l’oferta formativa.
Dels 363 alumnes i les 11 llicenciatures del primer any s’ha passat als 22 estudis de grau i un ampli ventall de possibilitats que inclou màsters, doctorats, cursos d’idiomes, graus combinats, proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys i el programa UNED Sènior, formació dirigida a persones de més de 50 anys. Des d’ahir fins el proper 11 de juny hi ha programades nombroses accions per commemorar el mig segle d’UNED Girona. Una d’elles, la conferència inaugural que va dirigir ahir el doctor Joan Subirats, exministre d’Universitats del govern espanyol. Durant els propers mesos, també s’abordaran diverses temàtiques amb ponències a càrrec de Carme Valls, metgessa especialitzada en endocrinologia i medicina amb perspectiva de gènere; Maximiliano Fuentes, historiador i investigador, i Miquel Martorell, doctor en Ciències Polítiques i Sociologia. Paral·lelament, una exposició audiovisual permanent repassa la trajectòria i el creixement d’aquest centre educatiu a partir de nombroses fotografies i vídeos.
L’acte d’inauguració va comptar amb les intervencions de Jordi Camps, president de la Junta Rectora UNED Girona i vicepresident de la Diputació de Girona; Adrià Martín, regidor d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Salt; Miguel Ángel Santed, vicerector de Formació Permanent i Extensió Universitària, i David Maldonado, director del centre associat UNED Girona. També hi va assistir Pere Parramon, subdelegat del Govern a Girona i Marc Lamuà, diputat del Congrés.
El violinista Jesús Lira i el guitarrista Toni Guerrero, del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, van interpretar tres peces del compositor argentí Astor Piazzola: Café 1930, Night Club 1960 i Libertango. També es va dur a terme el lliurament de diplomes als graduats i estudiants de màster que van finalitzar els estudis el curs passat, a part de presentar la memòria del curs acadèmic 2024-2025.
Una universitat “per a tothom”
El doctor en Ciències Econòmiques i catedràtic de Ciència Política, Joan Subirats, va ser l’encarregat d’impartir la lliçó inaugural de la jornada, titulada “Quin és el futur de la Universitat en aquest canvi d’època?”. Fundador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, la seva trajectòria acadèmica ha estat marcada per la recerca en innovació, governança i polítiques públiques, àmbits en els quals és considerat un referent. Ha estat professor visitant en universitats d’arreu del món, a part d’exercir com a responsable de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona. L’any 2021 va ser nomenat ministre d’Universitats pel govern espanyol i durant aquesta etapa va impulsar una visió més oberta, participativa i socialment compromesa de l’educació superior.
Subirats va destacar la “capacitat demostrada” de les universitats en ser, malgrat el pas del temps i l’evolució de la societat, “generadores i difusores de coneixement al llarg dels segles” i és en aquest sentit que va assenyalar “la combinació de recerca, coneixement i desenvolupament econòmic” com a principal motor impulsor del creixement de la universitat en els darrers temps. També va parlar de la “democratització” d’aquesta institució, passant d’anar abans dirigida només a un sector determinat de la població a esdevenir, en el present, una eina per a tothom.
I és aquí on va valorar el paper de la UNED com a actor amb moltes coses a dir en aquest sentit. Per a Subirats, “l’accés al coneixement està molt més distribuït” degut al fet que la universitat ha anat perdent un paper “central” en el dia a dia arran de l’elevada accessibilitat i difusió del coneixement que han generat les grans transformacions i l’època que vivim. Va donar també pautes per enriquir la formació a distància i va argumentar quin és el valor de l’educació presencial, a part d’exposar les noves alternatives existents en l’àmbit de l’ensenyament, com ara la formació dual o els doctorats industrials, entre d’altres. “La universitat ha de repensar el seu paper en aquest procés de desintermediació que afecta a molts sectors”, va dir, a més a més de subratllar-ne el seu compromís democràtic i enumerar-ne les responsabilitats.
David Maldonado, director del centre associat UNED Girona, va explicar que “cada any, a Catalunya, la UNED forma prop de 10.000 estudiants. A Girona va ser el primer centre associat a obrir les portes, l’any 1975. Mig segle després, la nostra missió continua intacta; volem fer arribar la universitat a tothom i arreu del territori”. Va afegir que “aquest curs no és només una continuïtat, sinó també una fita històrica perquè celebrem cinquanta anys de compromís amb igualtat d’oportunitats, amb l’educació i amb les comarques gironines. Des de les primeres 11 llicenciatures i els primers 363 alumnes, fins als 1.700 estudiants actuals i una oferta molt més àmplia”, abans d’indicar que “hem crescut, hem canviat i ens hem adaptat als nous temps, celebrant avui una manera d’entendre l’educació de manera oberta, flexible, híbrida i inclusiva. UNED Girona ha estat, és i continuarà sent un pont entre coneixement, tecnologia i territori. Un espai on conviuen generacions, on les distàncies desapareixen i on l’aprenentatge no entén d’edats ni de fronteres”.
Adrià Martín, regidor d’Educació i Joventut de Salt, va declarar que “des dels seus inicis, la UNED ha sabut trencar barreres i fer possible que l’educació superior arribi a tothom, independentment de l’edat, la situació laboral o el lloc de residencia. Aquesta vocació d’equitat i oportunitat connecta plenament amb els valors que defensem des de l’Ajuntament de Salt; una educació al llarg de la vida, oberta i de qualitat, com a motor de progrés personal i col·lectiu”.
El president de la Junta Rectora de la UNED Girona i vicepresident quart de la Diputació de Girona, Jordi Camps, va afirmar que “al llarg d’aquests 50 anys, UNED Girona ha sabut mantenir la seva essència com a universitat pública i a distància, adaptant-se als canvis i transformacions constants del món educatiu. Ha sabut innovar, renovant metodologies pedagògiques i continguts, i incorporant les tecnologies digitals com a part essencial del seu model formatiu. Professors i tutors en sou testimonis directes”.
Per a Miguel Ángel Santed, vicerector de Formació Permanent i Extensió Universitària, “el món actual, en constant canvi, ens planteja un seguit de desafiaments educatius d’enorme envergadura, com ho poden ser la transformació digital, la necessitat d’una formació permanent al llarg de la vida i la inserció en societats cada vegada més plurals. La UNED està especialment preparada per afrontar aquests reptes i ho fa amb la convicció que la universitat no només ha de transmetre coneixement, sinó també valors, esperit crític, compromís social i capacitat per construir un futur més just i sostenible”. I va citar la cèlebre frase de Nelson Mandela, expresident de Sudàfrica, qui va dir que “l’educació és l’arma més poderosa que pots fer servir per canviar el món”.
Actes, conferències i una exposició audiovisual
Des d’aquest mes fins al juliol de 2026 hi ha preparades un seguit d’accions per commemorar els 50 anys de l’arribada de la UNED a Girona. Ahir es va donar el tret de sortida als actes del 50è aniversari amb una exposició audiovisual permanent que recorre mitjançant fotografies i vídeos el mig segle de trajectòria del centre, des de la seva creació fins a l’actualitat, repassant els moments més destacats, subratllant personalitats rellevants i plantejant els reptes de futur.
El 16 de desembre, la sala polivalent de l’Espai Fundació ”la Caixa” de Girona acollirà una ponència de Carme Valls, metgessa especialitzada en endocrinologia i medicina amb perspectiva de gènere. Des de fa 20 anys dirigeix el programa “Dona, Salut i Qualitat de Vida” al Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris (CAPS). També ha desenvolupat activitat política des de la seva etapa universitària i ha estat diputada del Parlament de Catalunya entre els anys 1999 i 2006. És autora d’una extensa bibliografia de divulgació mèdica i sobre la invisibilitat del factor diferencial de la malaltia per raons de sexe i gènere.
Tres mesos després, l’11 de març, està programada una conferència a dues veus. Hi participarà Maximiliano Fuentes, professor d’Història Contemporània de la Universitat de Girona i director de la Càtedra “Walter Benjamin, Memòria i Exili” del mateix centre. Ha estat investigador en centres de referència de ciutats com París, Buenos Aires, Berlín i Bolonya. Compartirà xerrada amb Miguel Martorell, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Complutense de Madrid. És Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia i es caracteritza per una elevada activitat investigadora sobre temes com el nazisme, l’art i la política. El 50è aniversari finalitzarà amb un acte de clausura previst pel dia 11 de juny, amb una trobada institucional amb el Rector de la UNED i representants de les institucions catalanes i gironines. Paral·lelament, també hi ha previst que se celebrin diversos actes en les diferents aules universitàries repartides per la demarcació: a Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
363 alumnes i 11 llicenciatures
El 1972 es va crear la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), un centre universitari públic espanyol d’àmbit nacional vinculat de manera administrativa al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitat. Des d’aleshores té la seva seu central a Madrid, tot i que amb el pas dels anys ha anat creant una àmplia xarxa de centres associats repartits per tot l’Estat i també a l’estranger. El darrer curs va comptar amb uns 167.000 alumnes en total.
La UNED va establir la seva seu a Girona el 1975 mitjançant un conveni amb la Diputació de Girona amb l’objectiu de donar resposta a l’absència de llicenciatures a la ciutat i rodalies perquè els centres universitaris més propers estaven situats a Barcelona. Des d’aleshores, va cobrir un buit acadèmic important i va rebre, els primers anys, un alumnat molt heterogeni: des de joves que van decidir estudiar a Girona per no haver-se de desplaçar, fins a gent més gran que combinava els estudis amb la feina. Les primeres classes van començar el mes de gener de 1976 i ho van fer amb 363 alumnes inscrits, una xifra que ha anat augmentant amb el pas del temps fins arribar al sostre del curs 1994-1995, amb 2.572 alumnes.
Aleshores feia pocs anys que s’havia creat la Universitat de Girona, fet que progressivament va provocar que el nombre d’estudiants de la UNED anés disminuint de mica en mica. També va canviar-ne el perfil, passant a ser essencialment el de persones que estudien i treballen alhora o d’aquells qui decideixen cursar una segona carrera. En un primer moment, el centre associat de la UNED tenia una única ubicació però amb el temps s’ha estès a d’altres indrets de la demarcació. Actualment disposa de seus a Figueres, Olot, Salt i a Girona (només per a cursos i activitats del programa UNED Sènior). També a Sant Feliu de Guíxols, que l’any passat va estrenar el tercer curs del Grau d’Educació Infantil.
Fa 50 anys, els primers alumnes tenien la possibilitat d’escollir entre una oferta formativa que comptava amb 11 carreres. Actualment són 22 els graus universitaris disponibles. El ventall de possibilitats continua amb els Graus Combinats (ADE + Turisme, ADE + Economia, Treball social + Educació Social i Dret + Ciències jurídiques de les administracions públiques), màsters, doctorats, idiomes (tots els nivells d’anglès, des de l’A2 fins al C2) i cursos d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. S’hi suma el programa UNED Sènior, amb tallers, activitats i formacions dirigides a persones de més de 50 anys, que compta amb uns 700 alumnes dels més de 1.700 que hi ha inscrits.
Jordi Xifra va ser el primer director del centre associat de la UNED a Girona. Va ocupar el càrrec fins a finals de 1989, abans de ser substituït per Maria Carme Vidal. Bartomeu Esquirol va rellevar-la el 1991 i va ser-ne director fins l’any 2000. Posteriorment, va ser el torn de Joan Lluís Serasols (2000-2001), Josep Arnau (2001-2012), Montserrat Palma (2013-2018) i David Maldonado (del 2018 fins l’actualitat).