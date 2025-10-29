El 52% de centres educatius van acollir algun dels 4.800 projectes culturals o artístics adreçats a alumnes el 2023-24
El pla del Govern per apropar les arts a les escoles es desplegarà per tot el territori aquest any
Guifré Jordan (ACN)
Més de la meitat de centres educatius van incorporar projectes culturals o artístics el curs 2023-24, en el marc d'un pla d'actuacions impulsat per Educació i Cultura per fer arribar les arts a l'alumnat del país. Segons dades presentades pels dos departaments aquest dimecres, un 52% dels centres han acollit alguna de les prop de 4.800 activitats sortides d'aquest pla. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que la novetat d'aquest curs és que s'aposta per la "descentralització" i algunes activitats educatives d'institucions com el Liceu o el Lliure sortiran de Barcelona. Al seu torn, la titular de Cultura, Sònia Hernández, ha demanat que la contractació temporal de 14 tècnics per fer possible el pla passi a ser estructural.
El pla d'actuacions que arriba ara al seu tercer curs es basa en iniciatives que van més enllà de la formació obligatòria que estableix l'actual currículum pel que fa a competències artístiques, i també més enllà d'activitats com visites puntuals a museus o teatres. Entre els projectes que duran a terme aquest curs en el marc de la col·laboració entre els dos departaments, es troba 'Els Ulls de la Història', una experiència immersiva que arribarà a més de 90 instituts de secundària de totes les comarques del país, arribant així a uns 10.000 alumnes.
Descentralització d'activitats culturals a les aules
De fet, una de les novetats d'aquest curs 2025-26 és portar les propostes que s'impulsen fora de Barcelona, on moltes d'elles van començar els dos cursos passats a tall de pla pilot. És el cas de 'La paraula al Centre', per potencial el català oral, que arribarà al Baix Llobregat, el Montsià i el Bages, o bé 'Pirineu Lector', per fomentar la lectura d'autoria i temàtica pirinenca, que s'estendrà a l'Alt Pirineu i Aran. 'Totes les Veus', que busca el talent literari en català, es durà a terme a Osona i Lleida, mentre que una formació per a docents en pràctiques artístiques a les aules arribarà a més de 900 mestres i professors d'arreu del territori.
Tal com ha explicat Niubó, alguns dels grans equipaments culturals del país també se sumen a la descentralització de les activitats enfocades a l'alumnat, com és el cas del programa educatiu La Cultivadora, que ampliarà l'abast territorial de les jornades de formacions per a docents a Tremp, Berga, Tortosa, Lleida, Tarragona i Girona, o del Gran Teatre del Liceu, que portarà un projecte a centres de zones rurals a l'Alt Urgell i la Cerdanya, amb l'objectiu de potenciar les arts escèniques a aquests territoris. El Teatre Lliure ampliarà el seu projecte d'arts escèniques La Caixa del Llibre a la Ribera d'Ebre, el Barcelonès i el Vallès Occidental, i la proposta 'Mapa de Ball' per impulsar la dansa s'amplia de 8 a 11 municipis catalans.
Niubó ha celebrat la col·laboració entre conselleries i ha destacat que sumar esforços entre cultura i educació té com a objectiu "reforçar la qualitat i l'equitat del sistema educatiu". A més, creu que no només es millora el rendiment acadèmic, sinó també al fora escola. Segons ella, activitats com la música, la dansa o les arts visuals ajuden a la lectura i el "pensament crític", així com al benestar emocional, l'autoestima, la perseverança i el comportament a l'aula.
2,6 milions d'euros en línies de subvencions amb "allau de peticions"
Al seu torn, en una roda de premsa conjunta de les dues conselleres, la titular de Cultura, Sònia Hernández, ha explicat que s'han activat tres línies de suport als agents culturals, mobilitzant més de 2,6 milions d'euros en ajuts a ajuntaments, entitats i empreses per aquest pla. Segons ella, han tingut un "allau de peticions" que els ha "sorprès i superat".
Així, creu que quan s'arribi al 2% del pressupost de la Generalitat destinat a polítiques culturals –una reivindicació històrica del sector–, ja sabran "on posar els diners ", referint-se a projectes com aquest, que apropa la cultura i l'expressió artística a les aules. Una de les línies de subvencions buscar realitzar projectes culturals i artístics de nova creació i innovadors, mentre que una altra és per a activitats municipals i comarcals d'arts escèniques, música i arts visuals. L'últim vol fomentar el consum cultural en l'audiovisual per a infants i joves.
Hernández també ha explicat que les 14 dotacions de tècnics per impulsar tot el pla són temporals, i ha expressat el "desig" que es convertissin en estructurals, per tal que hi hagi un equip fix que gestioni les iniciatives.
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- El Girona necessita la pròrroga per desfer-se del Constància (2-3)
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Josep Salvat: «Va ser com si l’univers em digués ‘has fet bé de triar Girona’»