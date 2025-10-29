Sabies que a la Bisbal d’Empordà tenim la clara representació de la frase feta “tancat i barrat”?
A la Bisbal d'Empordà, al cor del seu nucli antic, es troba una joia arquitectònica que guarda una història fascinant. Vols descobrir-la?
Ona Llenas i Ruart
L'última torre de vigilància del poble es troba dins el seu encantador centre històric, molt a prop de l'església de Santa Maria i del Pont Vell. Concretament en el Carrer de la Riera. L'accés és fàcil, i l'entorn t'ofereix una magnífica oportunitat per passejar i gaudir del patrimoni medieval del poble.
A l'època medieval, les ciutats estaven organitzades per protegir-se de possibles invasions. A la Bisbal d'Empordà, un clar exemple d'aquesta estructura defensiva és l'última torre de vigilància del seu nucli antic, datada entre els segles XII i XIII. Aquesta torre formava part d’un sistema de muralles que envoltava el poble, amb punts d’accés controlats per reixes de ferro i barres de seguretat que barraven el pas.
Aquesta estructura, que reflecteix l’organització típica d’una ciutat medieval, assegurava el control sobre qui entrava i sortia de la ciutat. Les reixes de ferro es tancaven mitjançant un sistema de forats, encara visibles a la paret de la volta de la torre. Aquesta defensa va ser tan emblemàtica que va donar lloc a la frase feta “tancat i barrat”. I us preguntareu, com sabem que és de l’època Medieval?
La resposta a aquesta pregunta és senzilla, per les característiques arquitectòniques representatives de l’època. Per una banda, podem observar que la torre està construïda amb carreus de pedra calcària, típicament tallats a mà que s’encaixen amb precisió, una tècnica pròpia de l’arquitectura medieval. També, a l’interior de la torre podem veure una volta d’arc de mig punt, robust i funcional. I ja finalment, si ens acostem i alcem el cap podem veure uns forats estrets i llargs, les espitlleres, que els permetien disparar fletxes des de les ballestes als enemics d’una posició protegida, una tècnica en les fortificacions medievals.
Si voleu descobrir més aspectes i curiositats de les ciutats medievals no dubteu en consultar a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà on trobareu diferents itineraris per poder realitzar en el nucli antic, la vila Episcopalis, tot fent un recorregut pel Castell Palau i pels elements més representatius de la Bisbal d’Empordà. Seguidament disposeu del link web que us hi adreçarà https://www.visitlabisbal.cat/ca/que-fer/101/visites-guiades-castellpalau-i-nucli-anti
Eps! També hem pensat amb els més petits i és per això que us recomanem un recurs on podreu aprofundit i conèixer més curiositats sobre com s’organitzaven els ciutats medievals. A més, que si teniu ganes de passar una bona estona jugant... us presentem el joc de taula Carcassonne on descobrireu les fortificacions de l’Època Medieval.
Descobreix com les ciutats medievals combinaven estratègia i funcionalitat, i deixa’t captivar per la història de la Bisbal d’Empordà!
La Bisbal d'Empordà, amb les seves torres medievals i fortificacions, és un clar exemple de com les ciutats i els seus edificis són testimonis d’una història rica que es desvetlla només quan ens aturem a observar. Caminar pels seus carrers estrets, que antigament servien per protegir el nucli antic, ens permet descobrir detalls amagats, com els forats de les espitlleres o les reixes de ferro que, en el passat, protegien els habitants dels possibles atacs.
Així com aquestes fortificacions van ajudar a defensar el poble, ara són un patrimoni viu que ens connecta amb la història. Tots tenim l’oportunitat de preservar i gaudir d’aquest llegat. Caminar sense cotxes, aixecar el cap i deixar-nos captivar pel patrimoni arquitectònic que tenim a les nostres ciutats no només ens permet redescobrir el passat, sinó també enriquir el nostre present amb una nova manera de veure i viure l'espai públic. La història està a cada pas, només cal que ens aturem i sobretot, que la preservem.
Ona Llenas i Ruart, alumna de 4t de Doble Titulació d’Educació Infantil i Primària a la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
