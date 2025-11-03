Investiguen una escola d'educació especial de Blanes per presumptes maltractaments a alumnes amb autisme
El Departament d'Educació ha obert un expedient al Centre d'Educació Especial Ventijol, mentre que el centre defensa que "la gent estigui molt tranquil·la"
El Departament d'Educació ha obert un expedient al Centre d'Educació Especial Ventijol de Blanes per presumptes maltractaments a alumnes amb autisme, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Diari de Girona.
Segons La Vanguardia, els docents van denunciar fa un any i mig que es produïen agressions verbals i físiques a menors amb autisme sever, com "torçades de dits, estirades d'orelles, bufetades i pressió en punts de dolor per fer mal als que no obeïen". El Departament d'Educació va obrir un expedient informatiu al centre a finals de juliol i hi va destinar un inspector extra.
Fonts de la conselleria apunten que "la primera inspecció va recollir versions contradictòries sobre els fets i, per ara, no s'ha pogut demostrar cap de les conductes denunciades". En tot cas, va servir per detectar "elements de millora en la gestió del centre", pel que el Departament d'Educació els va proposar "nombroses" mesures al respecte.
Amb tot, el Departament d'Educació desmenteix categòricament que "Inspecció hagi intentat entorpir les denúncies" i que el cas estigui tancat. La Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV) es va activar per fer seguiment del cas, i a hores d'ara el segueix tenint obert.
Des del Centre d'Educació Especial Ventijol de Blanes, per la seva banda, no volen fer declaracions, però defensen que "la gent estigui molt tranquil·la".
