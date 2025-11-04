Atur zero i sous de fins a 70.000 euros anuals: la carrera universitària més ignorada a Espanya
Més enllà de l’alta probabilitat de trobar feina, aquesta carrera destaca també pel potencial d’ingressos que ofereix als seus professionals.
Pedro Sanjuán
El moment d’escollir una carrera a la universitat marca un punt crucial en la vida de milers de joves. Davant el ventall d’opcions disponibles, la decisió es converteix en el primer gran repte professional. Diversos factors entren en joc a l’hora de valorar quin camí acadèmic seguir, i entre els més rellevants es troben, sens dubte, les sortides professionals i el potencial d’inserció laboral que ofereix cada titulació.
En aquest context, emergeix una carrera de la branca científica que, tot i presentar xifres envejables en termes d’ocupació i salari, sembla passar desapercebuda per a una part significativa dels futurs universitaris espanyols: el grau en Química.
En aquest grau, percebut sovint com una de les disciplines més exigents a causa de la profunditat i complexitat dels seus continguts, contrasta aquesta dificultat acadèmica amb una realitat laboral summament favorable per a aquells que completen els seus estudis. Encara que tradicionalment no es trobi entre les carreres amb més demanda de places a les universitats, el mercat laboral espanyol mostra un interès creixent i constant pels professionals formats en Química. Aquesta disparitat entre la percepció estudiantil i la demanda real del sector productiu i de recerca crea una oportunitat única per als graduats.
Un futur laboral gairebé garantit
Les estadístiques parlen per si soles. Segons dades recents, la inserció laboral dels graduats en Química a Espanya va assolir un impressionant 93% l’any 2024. Aquesta xifra situa la carrera en una posició privilegiada dins del panorama universitari, acostant-se a aquell ideal d’“atur zero” que molts estudiants anhelen en acabar els estudis. Aquest alt percentatge d’ocupabilitat suggereix que la gran majoria dels químics troben feina poc després d’acabar el grau, un avantatge significatiu en comparació amb altres disciplines que poden presentar taxes d’atur o precarietat inicial més elevades.
La demanda de químics s’estén a una varietat de sectors i rols professionals, molts d’ells especialitzats i amb una clara necessitat de coneixement profund en la matèria. Els graduats poden trobar oportunitats com a inspectors de consum, garantint la qualitat i seguretat dels productes; analistes de laboratori, fonamentals en recerca, control de qualitat o diagnòstic; experts en dopatge, essencials en l’àmbit esportiu i legal; o fins i tot en rols tan específics i creatius com enòlegs en la indústria vinícola o perfumistes en el sector cosmètic. Aquesta diversitat de sortides professionals és un reflex de l’aplicabilitat transversal de la Química en multitud d’àmbits de la vida moderna i de la indústria.
Sous atractius que augmenten amb l’experiència
Més enllà de l’alta probabilitat de trobar feina, la carrera de Química destaca també pel potencial d’ingressos que ofereix als seus professionals. Tot i que els salaris inicials poden ser més moderats, la progressió econòmica amb l’acumulació d’experiència és notable, arribant a situar-se significativament per sobre de la mitjana salarial espanyola. Segons dades de portals especialitzats, el salari mitjà brut anual d’un químic a Espanya ronda els 35.000 euros, cosa que es tradueix aproximadament en uns 1.930 euros nets al mes. Aquest salari mitjà ja representa un 48% més que la mitjana nacional, evidenciant la bona remuneració del sector.
La corba salarial ascendeix de manera consistent a mesura que el professional guanya experiència i assumeix més responsabilitats. Un químic sense experiència o amb menys de tres anys al mercat laboral podria iniciar la seva trajectòria professional amb un salari brut anual d’uns 19.300 euros. Tanmateix, en consolidar-se en el lloc i adquirir la categoria de professional sènior, amb diversos anys de trajectòria, els ingressos poden incrementar-se fins a assolir xifres properes als 33.700 euros anuals. El punt àlgid d’aquesta progressió, per a aquells amb més de 20 anys d’experiència, pot situar-se entorn dels 59.200 euros anuals, i fins i tot, tal com assenyalen algunes fonts, és possible arribar a percebre fins a 70.000 euros bruts a l’any en posicions altament especialitzades o de direcció.
La sostenibilitat impulsa la demanda
Una de les raons fonamentals que expliquen la creixent demanda de professionals de la Química, especialment en els darrers temps, rau en l’evolució i les necessitats de sectors estratègics com el mediambiental i l’energètic. La preocupació global per la sostenibilitat, la recerca de fonts d’energia renovables, el desenvolupament de materials ecològics, la gestió i el tractament de residus, la monitorització de la qualitat de l’aire i l’aigua, i la creació de processos industrials més nets i eficients, són àrees que requereixen de manera intensiva el coneixement i l’experiència dels químics.
La transició cap a una economia més verda i sostenible ha multiplicat les ofertes de feina per als graduats en aquesta disciplina, fent que el seu perfil sigui cada cop més valorat en el mercat laboral. Els químics són essencials per innovar i desenvolupar les solucions científiques i tecnològiques que permetran afrontar els grans reptes mediambientals i energètics del segle XXI. Aquest factor de demanda, sumat a la baixa inscripció d’estudiants en el grau, configura un escenari molt favorable per als futurs químics, garantint-los no només ocupació, sinó també l’oportunitat de contribuir a temes de rellevància global.
Conclusió
El grau en Química es presenta com una opció d’estudis superiors amb unes perspectives laborals excepcionalment positives a Espanya. Ofereix una altíssima taxa d’inserció, un ventall divers d’oportunitats professionals i un potencial salarial significativament superior a la mitjana, que millora notablement amb l’experiència. Tot i ser una carrera que requereix dedicació i esforç, i que potser no gaudeix de la mateixa popularitat que altres titulacions, els seus sòlids fonaments i la seva rellevància en sectors clau com el de la sostenibilitat la converteixen en una elecció estratègica i intel·ligent per als estudiants de ciències que busquen una carrera amb futur i estabilitat.
- La valoració dels firaires: «El que hem facturat no és suficient, la gent no vol gastar»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Parlen els universitaris sobre els ‘pares helicòpter’: «Dir-nos generació de vidre és una exageració»
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- Pilar Vila, germana i escudera de Rosalía
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda