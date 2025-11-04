Palau de Santa Eulàlia es queda sense escola i llar d'infants
L'alcalde justifica la decisió pel "greu" dèficit econòmic que arrossega el municipi, sumat al fet que el gruix dels alumnes venen de pobles del voltant
Palau de Santa Eulàlia es quedarà, a partir del juny del 2026, sense escola i sense llar d'infants. La mesura, que fa temps que està a l'ordre del dia de l'equip de govern pel "greu" dèficit econòmic que arrossega el municipi, ha rebut aquest matí la llum verda del director dels Serveis Territorials d'Educació de Girona, Miquel Marcé.
L'alcalde del municipi, Xavier Baldrich, recorda que "quan vam entrar al govern ens vam trobar amb un dèficit del 50% del pressupost ordinari i el Departament d'Economia de la Generalitat ens va donar un ultimàtum i ens va obligar a fer un nou Pla de Sanejament, perquè l'anterior equip de govern ja n'havia hagut de redactar dos i no n'havia complert cap". En aquest sentit, subratlla que "l'escola té unes despeses importants i és una de les mesures que vam incloure al Pla". Un equipament que, argumenta, "només compta amb dos alumnes del poble" (en total hi ha 7 estudiants matriculats). En el cas de la llar d'infants, "cap dels 11 infants escolaritzats és del municipi".
En aquest sentit, Baldrich assenyala que "entenem que, com a govern municipal, hem de destinar els recursos a satisfer les necessitats dels veïns; no pot ser que gastem tants diners a donar servei a persones de fora el municipi que ja tenen una escola assignada" i assegura que "la previsió és que en els pròxims anys no hi hagi naixements". Amb tot, defensa que els alumnes no es quedaran a l'estacada: "Hi ha una escola a dos quilòmetres, una altra a quatre quilòmetres i una altra a sis". L'escola, de fet, es va recuperar el 2021 després de 50 anys tancada.
Superàvit de 80.000 euros
L'exalcalde del municipi, Xavi Camps, va ser precisament qui va apostar per reobrir l'escola fa cinc anys després que els veïns s'hi mostressin a favor a través d'un procés participatiu. Camps, però, lamenta que "l'argument de que no hi ha diners no és cert perquè l'Ajuntament va tancar l'any amb un superàvit de 80.000 euros tenint en compte que té un pressupost ordinari de 150.000 euros". També defensa que "és veritat que venen alumnes de fora, però hi ha nou nens al padró que podrien anar a l'escola però que van a altres centres educatius perquè l'Ajuntament fa quatre anys que diu que tancarà l'escola i les famílies tenen por de quedar penjades". L'escola rural, defensa, "ha de servir per revertir les estadístiques, fer créixer el padró i que la gent faci arrels al poble". Des que l'escola es va reobrir -celebra- "ja han vingut tres famílies a viure al poble".
Una d'aquestes famílies és la de Bruna Berto, membre de l'AFA, que es va instal·lar a Palau de Santa Eulàlia fa tres anys amb els seus dos fills precisament per l'escola: "Això és el que em va fer quedar-me aquí", explica, i afegeix que "perdre l'escola és molt trist, és el que dona vida a un poble i ara tot això s'estroncarà; sumat al fet que estan traient als nostres fills el dret de poder anar caminant a l'escola". A més, no sap on podran entrar a estudiar: "L'escola de Garrigàs és la que ens queda més a prop però està plena".
L'escola, per la seva banda, prefereix no fer declaracions. En els propers dies, l'Ajuntament es reunirà amb les famílies per explicar-los la decisió.
