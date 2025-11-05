AIXEQUEM EL CAP
Sabies que a Blanes tenim un tresor modernista?
En el cor de Blanes, just davant del mar, s’alça una antiga casa d’estil modernista influenciada per l’arquitectura d’Antoni Gaudí. La seva història va fer que es convertís en un espai cultural de referència, voleu visitar-la?
Dharma Montes Ortiz
Carrer del Doctor Roig i Raventós, 2, 17300 Blanes, La Selva, Girona
La casa Saladrigas situada en el carrer del Doctor Roig i Raventós de Blanes va ser construïda entre el 1926 i 1931. Aquesta va ser dissenyada per l’arquitecte Isidre Puig Boada per encàrrec de l’empresari Manuel Saladrigas Freixa. L’empresari que comptava amb una fàbrica tèxtil, al Poble Nou de Barcelona, va decidir construir una casa d’estiueig a Blanes. Puig Boada va ser un deixeble d’Antoni Gaudí, creador de la basílica de la Sagrada Família; de la qual, Puig Boada va ser el director de l’obra.
Aquesta casa d’estiueig de tres plantes, d’estil modernista, que consta d’un disseny força peculiar, parteix d’un terreny estret i allargat que dona accés a tres carrers diferents. La façana té una composició variada de finestres; les quals tenen forma: quadrada, rodona i amb arcs de mig punt. Tots els marcs de les finestres estan decorats amb pedra artificial de color gris i vermell. També en destaca els detalls decoratius de cada balcó, en el qual trobem: elements vegetals, estrelles, cargols i petxines marines. Com a últim detall, a una de les cantonades, entre la primera i segona planta, s’observa un rellotge de sol.
Prèviament a la seva construcció, en aquest terreny s'alçava un antic habitatge que va ser derruïda per Isidre Puig Boada; i malgrat que la seva finalitat era ser una casa d’estiueig; durant el període de la Guerra Civil Espanyola es varen dur a terme classes particulars i misses clandestines organitzades pel mossèn Agustí de Blanes. Amb el pas del temps la casa va deixar de tenir una funció, fent que volgués ser tirada a terra en múltiples ocasions. Però gràcies a la filla de Saladrigas va resistir; fins que la dècada dels vuitanta va ser protegida i adquirida per l’Ajuntament de Blanes. L’any 2003 va rebre una reforma, convertint la casa en una sala d’exposicions municipal oberta al públic i centre cultural.
Tornant al creador de la casa Saladrigas, Isidre Puig Boada, va ser un arquitecte català conegut per ser un dels principals deixebles d’Antoni Gaudí; sent un difusor del seu llegat i estil. Des de jove va treballar amb Gaudí en alguns dels seus projectes més important, destacant sobre tots la Sagrada Família; en la qual va ser un dels directors d’obra i tècnic després de la mort d'Antoni Gaudí l'any 1926. Isidre es va comprometre a seguir amb els passos del seu “mestre”; fent que aquesta influència es pugui observar en la construcció de la casa Saladrigas.
Isidre va dedicar gairebé tota la seva carrera a la continuació i estudi de les obres de Gaudí; fent una difusió del llegat gaudinià. Tot i això, també va contribuir a la construcció i restauració de diversos edificis com poden ser: esglésies parroquials, escoles o cases d’estiueig. Aquestes les va dur a terme en diferents municipis: Blanes, Pineda de Mar, Santa Susanna, Manlleu i Barcelona; entre molts d’altres.
Per acabar, vull comentar la importància que ha tingut la Casa Saladrigas al poble de Blanes. L’edifici representa l’arquitectura modernista en la Costa Brava, que connecta directament amb les influències de Gaudí. Tot i això, té un ús comunitari, és una sala d’exposicions i centre cultural que difon la cultural; oferint espais per exposicions, actes culturals i activitats educatives. Aquest ús públic ha donat una sèrie de beneficis socials i turístics. Pel que fa als primers esmentats, ofereix serveis i activitats que fomenten la participació de les escoles; a més d’exposar obres. I en el segon cas, ha creat una atracció turística pels visitants; amb la creació de treball per mantenir i dinamitzar el centre cultural.
Per saber-ne més sobre el Modernisme podeu consultar els següents recursos.
En el número 68 de la revista Petit Sàpiens, titulat “Les meravelles del modernisme”, podem explorar Catalunya centrant-nos en els seus edificis i estructures modernistes; a més a més, se’n destaquen personatges com Antoni Gaudí i les seves creacions.
Per gaudir de les obres Modernistes, es pot fer una visita al Museu del Modernisme de Barcelona. Encara que aquest no ofereix visites guiades, es poden observar les obres de forma autònoma, o mitjançant l’ajuda de tercers implicats.
I per saber-e més sobre Isidre Puig Boada, Antoni Gaudí i de la Sagrada Família, podeu consultar els següents llibres i revistes.
Per saber més sobre la Sagrada Família, podeu demanar a la biblioteca o comprar-ho per internet, el llibre “El Temple de la Sagrada Família” d’Isidre Puig Boada. En les seves pàgines podrem trobar il·lustracions, desplegables i text relacionats amb la creació i construcció de la basílica. I si voleu saber més sobre Gaudí, podeu demanar a la biblioteca el número 4 de Petit Sàpiens “Bruixes i Bruixots”. En les seves pàgines podem trobar un petit article sobre la imaginació sense límits de Gaudí.
Passejant pels carrers més emblemàtics del centre de Blanes pots trobar edificis de caràcter modernista i influenciats per Antoni Gaudí, que passen desapercebuts de la nostra vista. Per poder gaudir de la seva preservació apareix l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 11: “Ciutats i comunitats sostenibles”; més concretament el punt 4: Protegir el patrimoni cultural i natural del món. La conservació d’aquests edificis no només promou la preservació de la nostra història i identitat cultural, sinó que també promou un ús responsable dels recursos. En fer una rehabilitació i reforma es pot donar una segona vida a antigues estructures; mantenint encara la seva essència, en aquest cas creant una sala d’exposicions oberta al públic.
Dharma Montes Ortiz, alumna de 4t de Doble Titulació Educació Infantil i Educació Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
