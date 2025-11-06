Convoquen concentracions de protesta en rebuig a un possible tancament de l'escola Llums del Nord de Puigcerdà
Educació diu que té informes que avalen fusionar els dos centres de la capital cerdana i ubicar els alumnes a l'Alfons I
L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola Llums del Nord de Puigcerdà i la Federació d'Educació de Comissions Obreres han convocat dues concentracions, aquest dijous i divendres, per mostrar el seu rebuig a un possible tancament d'aquest centre. Fonts del Departament d'Educació han indicat que hi ha informes tècnics favorables a una hipotètica fusió de les dues escoles de la capital cerdana, tot ubicant el centre resultant a les instal·lacions de l'Alfons I. A més, afegeixen que aquests es van encarregar arran d'un acord a la Taula de Planificació Local de Puigcerdà. Des del consistori defensen la continuïtat de les dues escoles i creuen que cal tenir en compte aspectes que van més enllà de si les ràtios permeten la fusió.
L'escola Llums del Nord va obrir el setembre de 2007 amb mòduls prefabricats, una situació que, tot i que havia de ser provisional, s'ha mantingut fins a l'actualitat. Per aquest motiu, des de la comunitat educativa de la Cerdanya reclamen, a través d'un comunicat, la construcció de l'edifici definitiu del centre, que veuen com "una necessitat urgent per garantir espais adequats, respondre a l'increment d'alumnat i mantenir les ràtios, la diversitat i la identitat" de cada escola.
De fet, mostren la seva "preocupació" davant els resultats de l'estudi de planificació educativa, en un context en què la població de la comarca ha crescut un 13,4% en els darrers deu anys i on la reducció de ràtios, iniciada el curs 2022-23, suposa un increment de línies, aules i equipaments adequats. Per tot plegat, es demana que es tingui en compte la "realitat del territori" i que es tingui en compte l'opinió de les famílies, mestres i alumnes.
Mentrestant, des de Departament d'Educació indiquen que la fusió de les dues escoles de Puigcerdà és factible "tant a nivell de seguretat i espais com de planificació educativa i lluita contra la segregació escolar". Les mateixes fonts detallen que així ho han exposat al consistori de la capital cerdana, les direccions dels dos centres i als membres de la Comissió de Participació. Finalment, han indicat que "s'estan valorant aquestes dades amb Inspecció Educativa i escoltant a tota la comunitat educativa".
Per la seva banda, l'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, diu que aquesta possible fusió dels dos centres educatius del municipi els "ha caigut molt de cop", tot al·legant que fa tan sols dues setmanes que se'ls va plantejar aquesta hipòtesi. Ara, tenen prevista una nova reunió amb el Departament aquest divendres, on manifestaran el seu rebuig. De fet, Serra creu que cal que les famílies "puguin triar el model educatiu" que volen per als alumnes i, a més, veu necessari tenir un centre situat a la part alta i baixa de la vila.
Finalment, des del Consell Comarcal de la Cerdanya també han volgut expressar "el seu suport a la comunitat educativa" de l'escola i defensen la continuïtat i "consolidació del centre com a part essencial de l'oferta educativa comarcal". En un comunicat han dit que "Llums del Nord representa un recurs estratègic, reforça la pluralitat de projectes pedagògics i contribueix a atreure i estabilitzar famílies del territori", tot fent esment al creixement demogràfic de la Cerdanya. El president de l'ens, Isidre Chia, ha remarcat que "les decisions educatives s'han de prendre amb consens escoltant els agents locals".
