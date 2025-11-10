El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
Davant la "previsible pèrdua del concert educatiu", l'equip directiu demana formalitzar la continuïtat amb un pagament de 350 euros per família
El centre privat que naixerà el curs vinent de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc ja comença a agafar forma. De moment l'equip directiu, davant la "previsible pèrdua del concert educatiu", ha obert avui el procés de reserva de places pel curs 2026-2027, un canvi d'escenari que els ha de permetre "continuar oferint un projecte educatiu de qualitat i coherent amb els nostres valors, garantint una atenció personalitzada per a cada alumne i família".
Fins ara, en el sistema concertat, la reserva de places no era necessària, però a partir d’ara "caldrà formalitzar la continuïtat per assegurar la plaça" amb un pagament de 350 euros per família, un import que "cobreix la reserva de plaça als dos centres actuals". L'equip directiu especifica a través de la pàgina web que "aquest import no és reemborsable, però no suposa un major cost que el que us vam presentar el mes de juny sinó únicament un canvi en el moment del pagament, ja que es descomptarà posteriorment dels serveis generals que es paguen cada any abans de començar el curs".
En cas que una família no faci efectiva la reserva abans del 31 de desembre, especifiquen, "el col·legi no podrà assegurar la plaça escolar de l’alumne per al curs vinent".
