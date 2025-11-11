La Federació Catalana d’Autisme exigeix "responsabilitats immediates" per les pràctiques denunciades al centre d’educació especial de Blanes
Reclama al Departament d’Educació i al Departament de Drets Socials que investiguin els fets amb la "màxima transparència i celeritat" i que "depurin responsabilitats si es confirma qualsevol pràctica de maltractament o vulneració de protocols"
Davant els presumptes maltractaments a alumnes amb autisme denunciats a l’escola d’educació especial El Ventijol de Blanes, la Federació Catalana d’Autisme ha condemnat a través d'un comunicat "qualsevol actuació que posi en risc la dignitat, la integritat o el benestar de les persones amb autisme", una pràctica "completament incompatible amb un model d’atenció respectuós, basat en la ciència, l’ètica i el dret a una educació inclusiva i segura".
Per aquest motiu, exigeix al Departament d’Educació i al Departament de Drets Socials que investiguin els fets de forma immediata, rigorosa i independent, amb la "màxima transparència i celeritat", i que "depurin responsabilitats si es confirma qualsevol pràctica de maltractament o vulneració de protocols".
L'entitat també assenyala que "aquest cas posa de manifest mancances estructurals en la formació i supervisió dels equips educatius que treballen amb persones amb autisme", pel que reclama "urgència" en la revisió de protocols i formació del personal. En aquest sentit, exigeix la revisió "immediata" dels protocols d’intervenció i contenció als centres d’educació especial i ordinària; formació obligatòria i continuada del personal en bones pràctiques d’atenció enfocades en la prevenció, la regulació emocional i el respecte als drets humans; i la creació d’un protocol unificat de bones pràctiques a nivell de país, elaborat amb la participació de les entitats representatives de l’autisme.
Amb tot, recorda que "protegir els infants vulnerables és una obligació col·lectiva": "No és només una qüestió educativa, sinó una obligació legal i moral que implica tota la societat: administracions, professionals, famílies i comunitat". Aquest fet, assenyala, "no pot quedar en un cas aïllat ni en un debat puntual": "Ha de servir per replantejar i millorar el sistema d’atenció i educació de les persones amb autisme a Catalunya".
La Federació també ha posat a disposició de les famílies afectades els seus serveis per acompanyar-les en aquest procés. Amb tot, es compromet a "continuar treballant amb les administracions per impulsar canvis estructurals, promoure la cultura del respecte i assegurar el compliment dels drets fonamentals de totes les persones amb autisme".
