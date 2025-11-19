La Creu Roja posa en marxa una iniciativa que promou l'accés inclusiu als espais naturals de la Garrotxa
Amb l’ús de la cadira Joëlette, el projecte permet que persones amb diversitat funcional puguin gaudir de rutes al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i a l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa
La Creu Roja a la Garrotxa, en col·laboració amb Aigua de Sant Aniol, posa en marxa el projecte 'Passejar sense barreres', una iniciativa que promou l’accés inclusiu als espais naturals per a persones amb mobilitat reduïda. El projecte s’emmarca dins del Pla de Medi Ambient de la institució i respon al compromís compartit amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Amb l’ús de la cadira Joëlette, un dispositiu adaptat i homologat per al transport en senders naturals, el projecte permet que persones amb diversitat funcional puguin gaudir de rutes interpretatives al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i a l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa, acompanyades per voluntariat format específicament per aquesta activitat.
La iniciativa compta amb el suport tècnic i logístic de la Creu Roja, la col·laboració del Consorci de l’Alta Garrotxa i el Parc Natural, que han posat a disposició les cadires Joëlette, i el patrocini d’Aigua de Sant Aniol. Aquesta aliança, apunta l'entitat, "exemplifica la voluntat de construir comunitats més inclusives, sostenibles i cohesionades, on tothom tingui l’oportunitat de connectar amb la natura".
La presidenta provincial de la Creu Roja a Girona, Carme Campeny, assenyala que "amb aquest projecte, reafirmem el nostre compromís amb les persones, especialment amb aquelles que afronten situacions de vulnerabilitat, i agraïm la confiança i el suport d’Aigua Sant Aniol, que obre camins cap a una societat més justa, equitativa, accessible i solidària”.
