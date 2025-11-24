Els professors de l'institut Vallvera de Salt denuncien que les aules estan "massificades i abandonades"
Els docents llegeixen un manifest davant del centre i anuncien mobilitzacions per reclamar reducció de ràtios i recursos
El professorat de l'institut Vallvera de Salt diu "prou" i ha engegat un seguit de mobilitzacions per denunciar que les aules estan "massificades i abandonades per l'administració". Els docents adverteixen que viuen "una degradació social sense precedents" i asseguren que la resposta d'Educació és "el menyspreu públic" i la supressió d'equips essencials per al centre com els d'acció social o orientació de cicles formatius. Aquest dilluns han llegit un manifest davant l'institut per afirmar que continuaran sortint al carrer a protestar fins que el Govern doni resposta "al col·lapse" del sistema amb mesures com la reducció ràtios. Dimecres faran una marxa des de l'institut fins a la seu de la Generalitat a Girona.
