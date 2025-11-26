Una estudiant gironina crea un calendari d’advent amb sortejos diaris per fomentar el turisme
Sota el marc del seu Treball Final de Grau a la Universitat de Girona, Carla Cobo sortejarà a Instagram estades en hotels, a més de premis addicionals
La jove vol demostrar que “les xarxes socials poden ser una eina poderosa per connectar persones amb experiències úniques i memorables”
La gironina Carla Cobo, estudiant de l’últim curs del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat de Girona, ha creat un original calendari d’advent que té com a objectiu posar en valor el turisme català i els hotels amb encant del territori.
A través del perfil d’Instagram @carlacobo_, que compta amb més de 19.500 seguidors, cada dia entre l’1 i el 25 de desembre se sortejarà una estada en un hotel amb encant a Catalunya, amb localitzacions tan destacades com Besalú, Aigüestortes, Peratallada, el Montseny, Solsona o el Cap de Creus. La iniciativa compta amb la participació d’una trentena d’empreses catalanes, i alguns dies s’hi afegiran premis addicionals, com visites a cellers, rutes guiades o experiències gastronòmiques.
La participació està oberta a qualsevol persona amb un compte d’Instagram, i només cal seguir a l’influencer i als hotels participants, fer “like” al reel i etiquetar la persona amb qui es voldria compartir l’experiència.
El calendari culminarà el dia 25 amb un gran premi final, un sorteig únic que promet emocionar tots els participants i oferir una experiència inoblidable per descobrir Catalunya.
“El meu objectiu era unir la creativitat del meu Treball Final de Grau amb una acció real que promogués el turisme local i donés visibilitat als hotels catalans”, explica l’autora. “Vull demostrar que les xarxes socials poden ser una eina poderosa per connectar persones amb experiències úniques i memorables”.
Els continguts es publicaran en format reel, mostrant els espais i entorns dels hotels participants i inspirant el públic a explorar Catalunya de manera diferent.
Amb aquesta iniciativa, l'estudiant de la UdG combina creativitat, màrqueting experiencial i promoció turística, convertint el seu Treball de Final de Grau en una experiència real que beneficia tant el públic com els hotels participants.
De passatemps, a activitat professional
El que va començar com un hobby s’ha anat convertint, amb el temps, en una activitat professional. Actualment, la Carla Cobo és estudiant de 4t curs de Publicitat i Relacions Públiques a la UdG i des de fa quatre anys gestiona el perfil @carlacobo_, on comparteix experiències gastronòmiques, rutes, viatges i plans en família.
Allò que va començar entre les quatre parets de la seva habitació l’ha portat a col·laborar amb marques reconegudes mundialment, com Lancôme i Yves Saint Laurent, i a participar en esdeveniments de referència com la 080 Barcelona Fashion i la Bridal Fashion Week. Gràcies a projectes amb marques com Kiwi, ha pogut viatjar creant contingut i guanyant experiència en el sector.
L'autora està convençuda que la passió i l’esforç constant acaben donant fruit. Aquest any, la seva dedicació ha estat reconeguda amb la selecció entre les cinc millors campanyes foodies de 2024 segons Le Guide Noir, un guardó que posa en valor la seva creativitat i capacitat per generar contingut inspirador dins del sector gastronòmic.
