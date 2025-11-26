Les direccions gironines fan front comú per pactar uns “acords mínims” amb el Departament d'Educació
Una cinquantena de directors es reuniran el 4 de desembre al Centre Cívic de Pedret per dibuixar propostes de millora "constructives i realistes", que després traslladaran a la conselleria amb l'objectiu de tenir "més veu" en la presa de decisions
Poques setmanes després que les direccions de 131 escoles i instituts de Barcelona es reunissin per exigir més recursos perquè l’escola inclusiva ho sigui de veritat, més poder per a les direccions i menys burocràcia (la trobada també es va replicar al Vallès Occidental), una cinquantena de direccions de les comarques gironines participaran en una assemblea el pròxim dijous 4 de desembre al Centre Cívic de Pedret de Girona per fer front comú i buscar uns "acords mínims” amb el Departament d'Educació.
Per palpar el pols de les direccions, els organitzadors -cinc directors gironins- van fer arribar una enquesta anònima als 334 representants dels centres gironins, on els feien preguntes sobre les condicions laborals, l'escola inclusiva, la gestió de les plantilles i el personal, i la relació amb el Departament d'Educació. De les 334 enquestes que van enviar a les direccions, van obtenir resposta de la meitat.
“Les respostes ens han permès constatar que hi ha moltes coses que no estan funcionant com voldríem", assenyala el director de l'escola Montfalgars de Girona i un dels impulsors de la trobada, Toni Alonso.
L'objectiu és que de la reunió sorgeixin "propostes de millora constructives i realistes", que després traslladaran al director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona i al Departament d'Educació. "No ens volem quedar només amb la queixa, l'objectiu és parlar, debatre i trobar un punt en comú entre les direccions perquè el Departament ens tingui més en compte en la presa de decisions".
Alonso també remarca que el rumb de la conselleria "respon a un mandat polític", però defensa que "hem de poder tenir més veu en les qüestions que ens afecten". Amb tot, lamenta que "els sindicats es tenen en compte a l'hora de negociar però les direccions, que som igual d'importants perquè som líders pedagògics, no tant" i assenyala que "s'ha de revisar com ens relacionem amb el Departament d'Educació".
Tot i això, sosté que s'han fet passes endavant, com amb el decret d'inclusió, tot i que no tantes com voldrien: "S'ha avançat, però no s'ha desplegat a la velocitat que voldríem, ja sigui per la capacitat dels departaments o perquè la situació política del país ha fet que tinguem governs inestables i de coalició als que els costa molt aprovar pressupostos".
Un sindicat de directors sobre la taula
Pel que fa al paper dels sindicats, lamenta que "sentim certa desconfiança i desencant perquè no representen a les direccions". Per això no descarten que, en l'àmbit català, es pugui crear un sindicat de directors.
