El professorat de l'institut Vallvera de Salt desconvoca la marxa i emplaça a una concentració davant la seu del Govern
Reclamen a Educació que faci marxa enrere i recuperi la figura de l'orientadora a cicles formatius
El professorat de l'institut Vallvera de Salt ha desconvocat la marxa que havia de començar a dos quarts de dotze i ha emplaçat a una concentració davant la seu de la Generalitat a Girona a partir de dos quarts de dues de la tarda per mantenir la protesta, però fora de l'horari lectiu. Dos dels docents, Majo Jover i Joan Roca, han detallat que el detonant de les mobilitzacions ha estat l'eliminació pràcticament d'un dia per l'altre de la figura de l'orientadora per a cicles formatius, que s'afegeix a la supressió de l'equip d'acció social a principi de curs. Alerten que la situació a les aules està al límit i que necessiten recursos per donar resposta a les necessitats de l'alumnat, sovint marcada per la pobresa i la desigualtat.
A dos quarts de dotze del migdia estava convocada la manifestació per anar des de l'institut Vallvera de Salt fins a la seu de la Generalitat a Girona, però, finalment, el professorat ha decidit desconvocar la marxa. El director de l'institut, Ferran Maimir, ha detallat que, després de converses amb el director dels serveis territorials i amb la inspecció comunicant l'acció que els docents preveien portar a terme, han acordat amb els docents mantenir la protesta però fer-ho fora de l'horari lectiu: "Tot el professorat en horari lectiu estarà al centre i tot l'alumnat té classe normal".
Els docents Majo Jover i Joan Roca han precisat que, finalment, han resolt convocar a partir de dos quarts de dues davant els serveis territorials per llegir el manifest a les dues. El detonant de les mobilitzacions ha estat la supressió de la figura d'orientadora de cicles formatius. "Ens van dir amb tres dies d'antelació que no es cobria la plaça perquè estava finançada amb fons europeus i no hi havia més diners", explica el director del centre. Aquesta supressió se suma a la que ja hi va haver a principis de curs, quan es van eliminar els equips d'acció social, amb educadores socials i tècniques d'integració social.
Els professors dels cicles formatius denuncien que sense aquestes figures queden "desemparats": "Tenim alumnes amb intents de suïcidi, abusos, desnonaments, trastorns mentals i moltes altres problemàtiques i hem de prioritzar cobrir necessitats bàsiques abans que la nostra feina docent". Jover afegeix que, en molts casos, són els mateixos professors els qui acaben fent funcions d'orientació o treball social, però lamenta que no és la situació òptima: "Anem tapant forats, però no és la nostra feina i estem esgotats".
El director de l'institut recorda que Salt és un municipi on tots els centres escolars són de màxima complexitat i defensa que això hauria d'aportar una "visió singular" per a les escoles i instituts de la població que ara mateix no hi ha. "Al final, sensibilitat n'hi ha per part del Departament, però calen recursos", ha subratllat.
El centre té més de mil alumnes i, segons les dades que ha destacat el director, un 80% de l'alumnat d’ESO presenta necessitats educatives especials, una xifra que es manté elevada quan els estudiants passen a cicles formatius. "A cada classe hi ha casos greus; necessitaríem una orientadora per aula, no només una per 700 alumnes de cicles", afirmen els docents.
L'objectiu de la concentració és forçar una reunió amb el director dels serveis territorials per demanar que mantinguin les figures de suport social a l'institut. El manifest que els docents van llegir dilluns davant el centre, titulat 'Per una educació digna', recull que han arribat al límit i que diuen "prou" a una situació "insostenible" que viuen diàriament a les aules.
Els docents del Vallvera acusen el Departament de mirar cap a una altra banda i de tenir-los "abandonats" davant d'una realitat que els "sobrepassa, desborda i impacta físicament, mentalment i emocional". Al document, exigeixen "de manera immediata" la restitució de la figura d'orientació a cicles formatius i dels equips d'acció social als centres; la reducció de ràtios "per poder abordar les múltiples i creixents problemàtiques" de l'alumnat; la "dignificació" de la professió docent, amb una actualització salarial i la reversió de les retallades i l'eliminació de les tasques burocràtiques "excessives".
