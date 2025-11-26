AIXEQUEM EL CAP
Sabies que a la platja de les barques de l'Escala hi pots trobar un vestigi de les guerres napoleòniques?
Passeja per la platja de les Barques, a l’antic port de l’Escala, i busca la cafeteria Eo!. Observa atentament la seva façana, ets capaç de trobar aquesta empremta històrica?
Marina Bosch
C/ del Pintor Joan Massanet, 2, 17130 L’Escala
És possible que el primer que et vingui al cap en veure aquesta bala sigui què devia impulsar les tropes napoleòniques a bombardejar un poble com l’Escala. Potser t’imagines el soroll eixordador dels canons trencant la calma del port en aquella època. Si ets una persona curiosa, també et preguntaràs cap a on apuntava realment aquell canó.
L’elecció del punt a bombardejar mai és casualitat. Els francesos sabien perfectament què volien aconseguir quan van dirigir els seus canons cap a l’antic port aquell 24 de maig de 1809. El port de l’Escala no només era un punt estratègic per a les seves comunicacions amb Barcelona, sinó també un punt clau durant la Guerra del Francès (1808-1814).
Quin va ser el seu paper? Per una banda, l'Escala va ser utilitzada com a port d'avituallament i evacuació per a la Ciutadella de Roses, especialment després de ser assetjada pels francesos el 1808. Per altra banda, representava un enllaç fonamental per a l'armada anglesa, que estava aliada amb els espanyols i utilitzava el lloc per traslladar ferits i provisions.
Com veus, els francesos havien estudiat curosament la importància d’aquest lloc, i sabien que dominar aquest punt era clau per trencar aquesta cadena de subministrament vital. Ara ja saps la història que s’amaga darrere d’aquesta bala, però si ets una persona justiciera, t’agradarà saber que la història no s’acaba aquí.
Malgrat les dures condicions imposades pels francesos, com les requisicions, els treballs forçosos i les dificultats econòmiques degudes a la reducció del comerç marítim i la pesca, la població va mantenir la seva fermesa. Les forces locals i la seva població van buscar maneres de resistir, fins i tot aplicant mètodes poc convencionals...
Corre el rumor que algunes famílies escalenques van recórrer a venjança enverinant soldats francesos, alimentant-los amb cargols contaminats amb plantes tòxiques i enterrant els seus cossos per esborrar qualsevol rastre. Ara queda en nosaltres decidir si creure’l o deixar-lo perdre en el misteri del temps.
Si vols saber més coses sobre el paper de l’Escala en la Guerra del Francès et recomano les següents lectures: La Guerra del Francès 1808-1814 a l'Escala i al seu entorn de Marina Esteban, i L'Escala i Empúries de Lurdes Boix i Miquel-Dídac Piñero.
Si estàs interessat en conèixer més profundament aquest fet històric en un format de documental curt i senzill, et convido a visualitzar el capítol 22 de la primera temporada de la sèrie de dibuixos animats Història de Catalunya de 3cat del 1988, anomenat La Guerra del Francès. https://www.3cat.cat/3cat/la-guerra-del-frances/video/5727344/
Potser et sorprendrà saber que la famosa pintura Els Afusellaments del 3 de Maig de Goya representa una escena d’una de les batalles de la Guerra del Francès. Concretament, representa la nit entre el 2 i el 3 de maig de 1808, en què els soldats francesos van executar presoners espanyols.
Pels més petits, recomano descobrir el personatge Napoleó Bonaparte a través del capítol 17 del pòdcast Van Fer Història! de Petit Sàpiens: https://creators.spotify.com/pod/show/petitsapiens/episodes/Captol-17--Napole-e184kkq/a a6k98dt. Després d’escoltar el capítol, pots posar a prova els teus coneixements a través del quiz disponible a la seva web: https://www.petitsapiens.cat/quiz/que-en-saps-de-napoleo-bonaparte_205042_102.html. I pels grans, proposo la lectura del número 230 de la revista Sàpiens titulada La Vida Privada de Napoleó.
Si ets escalenc/a i vols saber més curiositats sobre el teu poble, t’animo a buscar el joc de taula L’Escala En Joc creat per la junta d’El Cer, inspirat en les disputes infantils entre els barris del Passeig i el Pedró. A mode de Trivial, consta de preguntes que ben segur et faran descobrir fets d’interès que desconeixies.
I sobretot t’animo a indagar sobre el paper del teu poble o ciutat en les guerres napoleòniques. Demanar informació als Arxius Històrics o museus pot fer que descobreixis secrets amagats sobre el lloc on vius!
Et demano que et tornis a fixar en les dues imatges de la bala. Podràs veure que en la primera imatge, la pedra que la conserva està trencada, impedint-nos conèixer l’any en què va ser incrustada en l’edifici. Un edifici que, com tants altres, ha viscut canvis al llarg del temps: antigament una farmàcia, avui una cafeteria.
Malgrat els canvis d’ús i el pas del temps, la bala ha sobreviscut i es manté com un testimoni de la història local. Però aquesta conservació també ens recorda que cada detall, com la data perduda a la pedra trencada, corre el risc de desvanir-se amb el temps si no protegim adequadament els elements que conformen el nostre patrimoni.
Preservar la identitat dels pobles de la Costa Brava és essencial davant l’amenaça del turisme massiu i la construcció descontrolada. D’acord amb l’ODS 11, cal promoure ciutats i comunitats sostenibles que protegeixin el patrimoni cultural i històric, com ara els elements incrustats en façanes, que són testimonis d’un passat. Apostar per un turisme sostenible és garantir que aquesta herència cultural perduri per a futures generacions.
Marina Bosch, alumna de 4t de DT del grau de magisteri de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
