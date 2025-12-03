AIXEQUEM EL CAP
Sabies que l'emblema dels juianencs i juianenques és un molí de vent?
Submergeix-te en l'harmonia de Juià amb una passejada que et farà pensar. El camí a l'aire lliure et portarà fins a un gran tresor que enamora el cor. Aquest va girar sense parar, fins que un dia es va aturar i ara ens convida a recordar. Ja l’has pogut observar?
Júlia Carreras Esponellà
El molí de vent de Can Gou està situat a Juià (17462), un municipi de la província de Girona a la comarca del Gironès. Concretament, es troba a la Carretera GIV-6708, a les coordenades 42.021319 °N 2.905737 °E.
El molí de vent de Can Gou es troba a l'entrada del municipi de Juià, a l'esquerra de la gran masia de Can Gou, amb la qual està estretament vinculat des del punt de vista històric. Va ser construït a finals del segle XIX durant l'Edat Contemporània, al voltant de l'any 1874, per Antoni Planas i Mundet, un fabricant de molins de vent de ferro forjat de Cassà de la Selva. Sabies que el molí va ser pensat com una ampliació del mas? Per això, segueix la mateixa línia estètica que caracteritza la gran casa.
Antigament, la família Gou que residia a la masia de Juià, es dedicava a diverses activitats d'agricultura i ramaderia, per les quals el molí de vent va resultar fonamental. Aquest, es va utilitzar principalment pel reg, però també per subministrar aigua corrent al mas. El funcionament del molí era senzill però efectiu, ja que el vent feia girar les vuit pales de les aspes i aquest moviment mecànic accionava una bomba que extreia l'aigua del pou. En definitiva, el molí va esdevenir un element clau per a les activitats econòmiques de la família Gou, en una època en què els sistemes de regadiu moderns encara no existien.
A causa del pas del temps, el molí ha patit un deteriorament notable. Aquest ha perdut les vuit pales de les aspes que se situaven al damunt, així com dues de les aspes. Avui dia, pots observar part de l'estructura general de ferro forjat de les aspes que encara conserva. També pots distingir tres segments horitzontals ben definits, dels quals els dos superiors mantenen quatre finestres cadascun. A més a més, si observes bé, veuràs que les finestres estan decorades amb vitralls de colors que continuen en bon estat i tenen un encant especial arran del joc de llums que s'integra en l'arquitectura del molí quan hi toca la claror del sol. En efecte, la seva imponent forma de torre octogonal de maons i parament arrebossat, segueix captivant la mirada de tots aquells que passen pel municipi. També aconseguirà atraure la teva?
Malgrat les transformacions que ha patit al llarg de la història i la pèrdua del seu funcionament original, el molí de vent de Can Gou sempre ha estat un símbol identitari del poble de Juià. Per això, tant els juianencs i juianenques com els habitants dels municipis veïns sempre han fet referència a Juià com el municipi del molí de Can Gou. A banda d'això, les seves grans dimensions, visibles des de lluny, donen la benvinguda a tots aquells/es que arribeu al municipi, amagant-lo darrere seu. Aquest símbol de la història local ha estat tan reconegut que, fins i tot, forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
T'ha fascinat el molí de vent de Can Gou? Doncs, et sorprendrà descobrir més curiositats sobre temes relacionats. Si ets un gran amant de les històries del passat, trobaràs a la xarxa, a les biblioteques, com també a diversos establiments públics de certs municipis situats entre el Ter i les Gavarres (Celrà, Bordils, Juià, Flaçà, Sant Joan de Mollet, Cervià de Ter, Madremanya i Sant Martí Vell) el número 65 de La Llera del Ter. Aquesta revista inclou un article que et farà reviure la història de la casa del molí i de la família Gou, a partir de les memòries de Margarita Covas, l'hereva actual de la masia. Tanmateix, si prefereixes els invents i l'enginyeria, fes una ullada al llibre Molins de vent a les comarques gironines de Jordi Tió i Rotllant. En aquest, hi trobaràs informació sobre marques, fabricants i models de molins de vent de les comarques de Girona, entre les quals s'amaga la trajectòria professional d'Antoni Planas i Mundet, el fabricant més antic de molins de vent de ferro forjat de la província de Girona, el qual va construir el molí de Can Gou de Juià. Encara més, si t'agrada estar al dia sobre les polèmiques actuals fes un cop d'ull als articles de Marc Verdaguer de l'Empordà com ara, l'anomenat Parcs eòlics a l'Alt Empordà. A on els posem? (https://www.emporda.info/opinio/2024/01/03/parcs-eolics-alt-emporda-on-els-posem-96449535.html).
Tens petits curiosos a casa que es pregunten el "per què" de les coses? En aquest cas, després d'una visita al molí de Can Gou podeu esbrinar conjuntament, a partir de contes com ara Saps com funciona? de Cécile Jungla, com arriba l'aigua a la llar actualment en contraposició com, anys enrere, les masies feien servir la força del vent per obtenir-la. Encara més, si voleu conèixer com la força del vent fa moure un engranatge per obtenir energia de manera sostenible amb diferents exemples reals de parcs eòlics de Catalunya, no us perdeu el capítol 7, Les energies poc contaminants, de la segona temporada del programa Quèquicom?
(https://www.3cat.cat/3cat/les-energies-poc-contaminants/video/3013830/).
Per acabar, si t’agraden els referents de literatura, t’animo a llegir la gran novel·la de cavalleria El Quixot de la Manxa de Miguel de Cervantes, disponible tant en català com en castellà. En aquesta història, el senyor Quixot s'enfronta a uns molins de vent perquè es pensa que són gegants que l'ataquen. També pots mostrar la història als més petits mitjançant el conte Les Tres Bessones i el Quixot de Roser Capdevila o bé, del capítol 21 Les Tres Bessones i el Quixot de la primera temporada de la sèrie Les Tres Bessones del canal SX3 (https://www.3cat.cat/tv3/sx3/el-quixot/video/5481993/).
Habitualment transitem per barris carregats d'elements patrimonials que tenen un gran valor històric i, fins i tot, un vincle amb la nostra identitat cultural. No obstant això, vivim immersos en una societat digitalitzada, la qual es caracteritza per la velocitat i la immediatesa. Per això, ens perdem els detalls més significatius que contenen les ciutats i els municipis que ens envolten.
Passejar a l'aire lliure pel municipi de Juià o en qualsevol altre indret amb elements patrimonials a cel obert, propicia l'ODS 3 Salut i benestar, ja que aquesta activitat aporta múltiples beneficis per a la salut física, mental i emocional. Altrament, esdevé una oportunitat única per connectar amb el passat i valorar la riquesa cultural que tenim a l'abast. En aquest cas concret, a partir de redescobrir la història i el funcionament del molí de vent de Can Gou, podem tractar l'ús d'energies sostenibles mitjançant l'ODS 7 Energia assequible i no contaminant perquè malgrat que el molí ja no funciona, representa un exemple històric de l'energia renovable obtinguda gràcies el vent. Aquest aspecte enllaça amb la necessitat actual de fomentar fonts d'energia sostenibles, les quals redueixin la dependència dels combustibles fòssils que alimenten l'efecte hivernacle i, per tant, es pot vincular amb l'ODS 13 Acció pel clima.
Així doncs, la descoberta i valoració dels elements patrimonials, com el molí de vent de Can Gou, no només enriqueix el nostre coneixement històric i cultural, sinó que també ens inspira a reflexionar sobre reptes actuals relacionats amb la salut, l’energia i la sostenibilitat. Aprofita cada passejada per mirar amb curiositat i descobrir les arrels dels territoris que t’envolten.
Júlia Carreras Esponellà, alumna de 4t de DT del grau de magisteri de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
