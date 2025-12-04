Dos centres educatius gironins desenvolupen projectes per fomentar l’equitat educativa impulsats per la Fundació ”la Caixa”
Es tracta del Col·legi Santa Maria de Blanes, que ha presentat un projecte per impulsar l’ús formatiu i responsable de la intel·ligència artificial per reforçar la competència escrita; i l’institut Nou de Sarrià de Ter, que aprofundeix en estratègies metacognitives per millorar l’aprenentatge lingüístic
Dos centres educatius de les comarques gironines han desenvolupat projectes per fomentar l’equitat educativa, impulsats per la Fundació ”la Caixa”. Es tracta del Col·legi Santa Maria de Blanes, que ha presentat el projecte "3e-IA: Aplicació educativa, ètica i equitativa de la IA per a millorar l’expressió escrita a l’escola", que vol impulsar l’ús formatiu i responsable de la intel·ligència artificial per reforçar la competència escrita; i l’institut Nou de Sarrià de Ter, amb el projecte "Llengües i metacognició", que aprofundeix en estratègies metacognitives per millorar l’aprenentatge lingüístic i transferir aquestes pràctiques al conjunt del claustre. Els dos projectes reforcen la innovació pedagògica i contribueixen a millorar la qualitat dels processos educatius dels centres.
En total, la Fundació ”la Caixa”, a través de la convocatòria EduCaixa, ha atorgat ajuts de 5.000 euros a 97 centres educatius d'arreu de l'Estat per dissenyar i implementar projectes de millora educativa basats en evidències, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge i promoure l’equitat a les aules. Aquests projectes tindran un abast de 1.200 docents i arribaran a un total de 18.000 alumnes.
Les propostes presentades a la convocatòria aborden temàtiques clau com les habilitats d’alfabetització, l’educació socioemocional, el comportament de l’alumnat, la col·laboració amb famílies, la metacognició i l’aprenentatge de les matemàtiques.
"L’educació és una de les eines més poderoses per reduir les desigualtats que divideixen la nostra societat i avançar cap a una equitat més gran. A la Fundació ”la Caixa” creiem en la seva capacitat transformadora i, per això, treballem per garantir una educació de qualitat per a tots els alumnes, posant una atenció especial en els que provenen de contextos vulnerables. Apostem per l’educació com a palanca de canvi social, convençuts que és clau per construir un futur més just i inclusiu", assegura Maria Espinet, directora del Departament d’Educació de la Fundació ”la Caixa”.
Educació basada en evidències
Per facilitar la implementació dels projectes, els centres educatius disposen de les guies docents de l’Education Endowment Foundation (EEF), referent internacional en l’ús d’evidències educatives. Aquestes guies, adaptades al context espanyol per EduCaixa, ofereixen recomanacions clares i pràctiques perquè el professorat pugui traslladar els resultats de la recerca a les seves aules.
Entre les seves aportacions destaquen consells per millorar la convivència escolar i la conducta de l’alumnat, estratègies per ensenyar matemàtiques a estudiants amb dificultats d’aprenentatge i orientacions per fomentar el desenvolupament social i emocional a primària. Aquestes eines volen convertir les evidències científiques en accions concretes que impulsin la qualitat educativa.
EduCaixa, compromesos amb la comunitat educativa
EduCaixa és el programa educatiu de la Fundació ”la Caixa”, adreçat a alumnes i docents d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau bàsic i mitjà, especialment per a la població més vulnerable.
A través de recursos, programes i activitats, busca fomentar el desenvolupament de competències en els més joves, impulsar la formació contínua del professorat i promoure la generació i l’ús d’evidències educatives a les aules.
