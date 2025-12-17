L'escola FEDAC Pont Major proposa a Educació unir-se al Carme Auguet i crear un institut-escola davant la pèrdua d'ESO al barri
La conselleria rebutja la proposta i fa efectiva la retirada del concert a I3 per falta d'alumnes
L'escola concertada FEDAC Pont Major de Girona ha presentat un projecte al Departament d'Educació per establir una col·laboració públicoprivada amb l'escola pública Carme Auguet i convertir-se en un institut-escola davant la pèrdua, a partir del curs vinent, de tota l'oferta d'educació secundària al barri per la decisió de la conselleria de convertir l'institut Narcís Xifra en un centre d'excel·lència en Formació Professional.
El nou institut-escola, segons l'equip directiu del FEDAC Pont Major, "garantiria la consolidació d’una continuïtat educativa al barri, oferint als infants estabilitat des de l’entrada a la llar d’infants fins a la finalització de l’etapa d’ESO". Una fórmula, afegeixen, que "beneficiaria tant l’escola pública com la concertada, posant el focus en el benestar dels infants i el de les seves famílies".
Ara, quan els alumnes acaben 6è de primària (tots dos equipaments ofereixen formació des d'I3 fins a 6è), els assignen els instituts públics Jaume Vicens Vives i Carles Rahola (també poden optar pel FEDAC Sant Narcís) ."Moltes famílies, per qüestions logístiques, no els poden portar; hi ha nens d'11 anys que han d'agafar l'autobús aquí, fer transbord a Correus i agafar un altre autobús per arribar a l'institut", lamenta l’equip directiu del centre concertat. Amb tot, defensa que el Pont Major és un barri que "per qüestions geogràfiques i socioeconòmiques no es pot permetre que els seus infants no tinguin garantida una estabilitat i una continuïtat en la seva trajectòria educativa".
El nou institut-escola que proposa FEDAC Pont Major es faria a través d'un conveni públicoprivat i s'ubicaria a les mateixes instal·lacions dels dos centres: l'escola concertada acolliria infantil i primària i, l'escola Carme Auguet, l'institut. “És una proposta que posem sobre la taula amb la ferma voluntat de construir sinergies entre totes les parts implicades amb l’objectiu de millorar el barri i pensant sempre primer en els infants”, asseguren des de la direcció del centre concertat. L'escola pública Carme Auguet, però, no s'ha volgut pronunciar sobre la proposta.
La decisió -que el centre concertat porta gestant des de fa més de quatre anys- arriba per la manca d'oferta d'ESO al barri però, també, perquè cada vegada els costa més que els infants s'hi matriculin: "Moltes famílies ens diuen que voldrien portar els seus fills aquí però els tira enrere que no puguin tenir continuïtat un cop acabin 6è de primària, i per això, acaben optant per altres centres educatius", assenyalen des de la direcció del FEDAC Pont Major.
El centre considera que es tracta d'una proposta "sòlida i amb garanties", tenint en compte els criteris per al desplegament de nous instituts-escola establerts pel Departament d’Educació, com "dissenyar un nou projecte pedagògic que afavoreixi l’èxit educatiu, millori la convivència i promogui la reducció de la segregació escolar; ampliar l’oferta d’escolarització a l’ESO per reequilibrar l’oferta de línies en algun institut de la zona; o establir estratègies a la zona per reduir l’absentisme i l’abandonament prematur".
Educació rebutja la proposta
El Departament d'Educació, però, els ha rebutjat la proposta: "No van acceptar-la i ens van fer una contraoferta, que és que ho féssim al revés, que nosaltres anéssim tancant una línia cada curs i passéssim a oferir-ne una d'ESO", una alternativa que han descartat perquè "trenca amb els nostres principis i no valora l’estabilitat educativa del barri". En aquest sentit, l'equip directiu del FEDAC Pont Major defensa que "no té cap sentit que l'ESO sigui concertat perquè trencaria amb la filosofia de la proposta". Amb tot, lamenta que "tant el barri com les persones que hi fan vida se senten menystingudes i abandonades" i defensa que "el Pont Major ha de tenir la dignitat que es mereix". En aquest sentit, reivindica que "les dues escoles estem fent la feina que no fa ningú, fem de mestres, integradors socials i psicòlegs, som i hem de seguir sent l'entorn segur dels nostres alumnes".
Amb tot, la direcció del centre concertat defensa que "volem sumar esforços perquè tots els nens puguin tenir oportunitats educatives al barri, ja sigui perquè hi visquin o perquè vulguin formar part d’un projecte educatiu sòlid". I és que, lamenta, "es prenen decisions des dels despatxos sense tenir en compte la realitat de cada barri". A més, defensa que "el Pont Major ha de créixer molt en els pròxims anys ja que, en el marc del Pla Destil·leries, es preveuen construir 441 habitatges nous i això modificarà la morfologia i la demografia del barri". Entre les dues escoles sumen 239 alumnes; 140 al FEDAC i 99 a l'escola Carme Auguet.
El 13 de gener, el centre concertat s'ha de reunir amb l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, per presentar-li la proposta. "És una aposta per estar a punt i poder donar una oferta qualitativa quan el barri rebi noves famílies", assenyalen des de l'equip directiu del FEDAC Pont Major.
Sense concert a I3 per falta d'alumnes
El Departament d'Educació va notificar la setmana passada al FEDAC Pont Major la decisió de retirar-los el concert a I3 per falta d'alumnes, tal com es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el passat 10 de desembre, fins que assoleixin un mínim d'alumnes, que la normativa estableix que són 14 per grup (tenen 9 alumnes inscrits a I3, tot i que defensen que "en altres cursos en tenim 21"). “Viure patint per si ens trauran algun concert, inclús a meitat de curs, és la nostra realitat", lamenten des de la direcció, a partir d'on afegeixen que "no poder oferir continuïtat per la falta de l'etapa d’ESO dificulta la reversió d’infants matriculats".
Els representants de les escoles cristianes de Girona lamenten que "amb la no renovació del concert al FEDAC Pont Major, el Departament d'Educació dificulta la distribució de l'alumnat NESE B que sortirà de la privatització del Bell-lloc i Les Alzines". En aquest sentit, assenyalen que "és greu que havent d'escolaritzar uns 500 alumnes NESE B entre Girona i Salt no renovin el concert a un centre amb un 68% d'alumnat vulnerable, quan el necessitaran per escolaritzar tots els estudiants que surtin de la privatització".
