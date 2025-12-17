AIXEQUEM EL CAP
Sabies que Blanes amaga un monestir amb una antiguitat de més de 700 anys? Coneixes que al monestir encara hi ha un enigma sense resoldre?
Quan camines pel cor de Blanes, si alces una mica la vista, pots descobrir el Monestir dels Caputxins, un lloc amb molta història. Va ser establert al segle XIV i ha viscut molts fets rellevants, però sempre n'ha conservat l'essència.
El Convent dels Caputxins de Blanes, també popularment conegut com el Convent de Santa Anna, va ser construït al segle XIV. Aquest és un dels edificis religiosos més antics de Blanes. Va ser construir l’any 1583. De fet, molt abans que hi estiguis el convent, hi havia una capella dedicada a Santa Anna.
El convent durant molts anys es va convertir en un lloc segur i de refugi tant pels pescadors de la vila com pels viatgers que arribaven. Això, es deu al fet que el convent va ser fundat pels frares franciscans i des d'aquell moment es va convertir en un centre cultural i religiós molt important.
A més, es diu que els frares que viuen en el convent posseïen habilitats curatives i eren molt hospitalaris amb tothom. Molts habitants de la vila hi acudien per rebre ajuda espiritual, però també per tractar malalties amb els remeis naturals que elaboraven al seu hort.
Malauradament, els frares van haver d'abandonar-lo a causa de les lleis exclaustracions, un esdeveniment que va ser immortalitzat per l'escriptor Joaquim Ruyra en la seva obra "Les coses benignes". En aquest moment, molts dels seus tresors, com llibres antics, objectes religiosos i manuscrits, es van perdre o van ser venuts. A més, alguns testimonis locals asseguren que durant el saqueig es van descobrir túnels secrets que connectaven el convent amb altres parts de Blanes possiblement utilitzats com a rutes d’escapament o per amagar objectes de valor durant les guerres.
Avui en dia, només es conserven algunes parts de l’edifici original, com l’església i alguns murs del claustre, passejar-hi et transporta a una època de silenci i melancolia. Des del convent hi ha unes vistes al mar i al port espectacular, de fet justament al costat del convent hi ha un mirador, que converteixen aquest indret en un dels més especials de Blanes.
Actualment, el Convent dels Caputxins és un espai social pels ciutadans de Blanes. Els mesos d’estiu, es converteix en un lloc ideal per gaudir de sopars a l’aire lliure i compartir moments amb família i amics.
Per saber més informació sobre el Convent dels Caputxins, podeu consultar el llibre "Els convents desapareguts de Catalunya" de Joaquim Graupera. Aquest llibre es pot trobar a diferents biblioteques locals o llibreries especialitzades en patrimoni català.
Per altra banda, us recomano visitar el Museu local de la marina a prop de Vilassar de Mar. Aquest lloc mostra exposicions sobre la història marítima de la zona, inclosa la connexió entre els monestirs i la comunitat marítima. Per complementar-ho, podeu participar en una ruta guiada pel centre històric de Blanes, incloent-hi el Convent dels Caputxins, una activitat ideal per descobrir la història de la vila. Per a més informació, podeu consulteu l’Oficina de Turisme de Blanes.
El Convent dels Caputxins de Blanes és un vestigi històric de l'antiga Blanes. Establert al segle XIV, ha experimentat períodes de grandesa i episodis de pillatge, deixant una marca en la història cultural de la ciutat. Cada pedra gastada, cada retallada del monestir ens explica relats oblits i d'una societat lliura a la fe i al saber. Ara, aquest lloc s'ha transformat en un lloc vibrant i dinàmic, i ha proporcionat noves vies per vincular amb la història i considerar la vital importància de mantenir viva la nostra herència. Explorar aquest lloc és com embarcar-se en un viatge a través del temps, on es pot abraçar la quietud, l'esplendor i la substància d'un lloc especial. Vine a descobrir el Convent dels Caputxins i deixa que la seva aura històrica et captivi completament!
Maria Sancha, alumna de 4t de la Doble Titulació d’Infantil i Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
