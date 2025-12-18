Educació descarta la creació d'un institut-escola al Pont Major mentre l'Ajuntament defensa mantenir totes les etapes educatives al barri
L'escola concertada FEDAC Pont Major proposava a la conselleria unir-se al centre públic Carme Auguet i crear un institut-escola davant la pèrdua de l'oferta de secundària a la zona
Davant la proposta de l'escola concertada FEDAC Pont Major de Girona, que ha presentat un projecte al Departament d'Educació per unir-se al centre públic Carme Auguet -a través d'una col·laboració públicoprivada- i convertir-se en un institut-escola davant la pèrdua, a partir del curs vinent, de tota l'oferta d'educació secundària al barri per la decisió de la conselleria de convertir l'institut Narcís Xifra en un centre d'excel·lència en Formació Professional, des dels Serveis Territorials d'Educació a Girona asseguren que "no contemplem aquesta opció perquè el Departament d'Educació no fa convenis públicoprivats".
Des de l'Ajuntament de Girona, la regidora d'Educació, Queralt Vila, defensa que "nosaltres sempre hem volgut que hi hagi totes les etapes educatives al barri però la Generalitat és qui té la clau dels concerts". El 13 de gener, el centre concertat es reunirà amb l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, per presentar-li la proposta.
