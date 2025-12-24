AIXEQUEM EL CAP
Sabies que al barri vell de Salt trobem edificis des d’on es disparaven ballestes i armes de foc?
Si ets un bandoler o lladre de mala mort i vas pel barri vell de Salt obra bé els ulls. Et podrien arribar a disparar si et consideren una amenaça! Saps de quin edifici es tracta?
Biel Turon
SALT, Plaça de la Vila, s/n 17190
El Mas Llorens de Salt, és un antic mas del segle XIII que va ser construït al voltant de l'església parroquial Sant Cugat. Era un lloc estratègic. Per una banda, es trobava just al costat de l’antic camí ral d’Amer. A més, en aquells temps, a Salt era molt important l’activitat molinera. La família Llorens no era menys i, aprofitant que tenia grans propietats de terra, també posseïen un molí. Degut a les circumstàncies, necessitaven protegir-se. Doncs, igual que altres masos de la zona, comptava amb una torre de vigilància, per protegir les terres de possibles assaltants.
A la torre, i al voltant de tota la casa, podem trobar diferents espitlleres de ballesta. Aquests elements eren molt útils, ja que es podien disparar les fletxes des de dins del mas cap a fora. Això permetia apuntar l’objectiu sense exposar-se a l’enemic. Fins i tot, es va trobar una punta de sageta durant les primeres obres de restauració. Al segle XVI, es fa una reforma al mas i a la torre de vigilància. Havien de posar-se al dia amb les nous mètodes de defensa, ja que les antigues havien quedat insuficients pels avenços de l’època. Per tant, es construeixen espitlleres aptes per disparar armes de foc al voltant de la torre, necessàries per protegir-se de bandolers i lladres de masos i cases.
Sabeu qui va passar nit en aquest mas? El 16 d’agost de 1467 s’hi va hospedar el príncep Ferran. Posteriorment seria conegut com Ferran II d’Aragó, que juntament amb Isabel I la Catòlica formarien els Reis Catòlics. Aquell dia, Ferran, la seva mare i el seu seguici, es trobaven a la població de Salt, precedents d’Amer. Segurament, la causa de la seva estança va ser la seguretat amb la que contava el mas, degut a les evidents necessitats de protecció.
Actualment, aquest mas es fa servir com a local per l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt (EMBA). A més, fins fa poc, era el local de l’Agrupació Escolta Sant Cugat de Salt. Fins fa uns anys, aquest mas estava museïtzat per poder conèixer com era una torre del segle XVI. Ara ja no es pot visitar, ja que les instal·lacions pertanyen a l’EMBA.
Aquest mas ens mostra com avança un edifici durant el pas del temps. Podem trobar-hi pistes de les diferents èpoques de la història del poble. Cada un dels elements de la torre i del mas, ens expliquen com era la vida en temps passats i com va canviant un indret segons les necessitats del moment. D’altra banda, és un clar exemple de la importància d’obrir bé els ulls. Encara que no ens ho sembli, tenim història al costat de casa.
Per si voleu saber-ne més sobre el mas Llorens i altres històries dels masos de la zona, podeu consultar el llibre de Xavier Alberch i Josep Burch titulat “Els masos fortificats del pla de Salt” (1991), editat pel Servei Municipal de Publicacions de l’Ajuntament de Salt.
Si voleu investigar més sobre l’edat mitjana i les armes que s’utilitzaven podeu consultar l’àlbum il·lustrat “Edat Mitjana” de Émilie Beaumont i Christine Sagnier, de l’ed. Imatge: descoberta del món. També podeu veure històries sobre l’edat mitjana a la revista Cavall Fort num. 1440, amb la història ”El jove Guifré”. Per seguir aprenent sobre l’època, teniu disponible a la plataforma 3cat el capítol 4 de “Fuet”, que de manera divertida i entretinguda, ens expliquen l’època feudal a Catalunya.
Per conèixer millor qui era Ferran II d’Aragó i els Reis Catòlics, podeu veure un altre capítol de “Fuet” del 3cat, el capítol 7. Explica de forma còmica la història del nostre territori durant els anys de regnat del Reis Catòlics https://www.3cat.cat/3cat/t1xc7-colom-sen-va-a-fer-una-volta-i-pau-claris-es-revolta/video/62 63763/ .
D’altra banda, si voleu conèixer altres reis i reines importants en la història podeu dirigir-vos a la biblioteca més propera i buscar el llibre “10 reis i reines que van canviar el món”, de Clive Gifford i David Cousens de l’ed. Llançalletres.
Si voleu descobrir històries de bandolers, no us podeu perdre les aventures d’en Pere Sala, més conegut com Serrallonga, el bandoler més famós de Catalunya. Niki Navarro i Quim Bou ens il·lustren la seva llegenda amb el còmic “Serrallonga, la llegenda del bandoler” de l’ed. E.D.T. D’aquest personatge, també trobareu la sèrie de televisió a la plataforma del 3cat https://www.3cat.cat/3cat/serrallonga/video/5311491/ . A més, podeu fer-vos un tip de riure escoltant en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell al programa de Catalunya Ràdio “El Búnquer” mentre parlen dels draps bruts d’en Serrallonga, al capítol 85 de la 2na temporada.
Encara voleu saber més sobre bandolers catalans? Doncs heu de conèixer en Perot Rocaguinarda, un lladre molt temut per ser el cap de la banda dels nyerros. Oriol Garcia i Quera ens explica la seva història a través del còmic “Rocaguinarda” de l’ed. Cim edicions.
Pels més grans, Sylvia Largada-Mata ens ofereix l’oportunitat de conèixer els 135 bandolers més coneguts de tot Catalunya i les seves llegendes, amb el seu llibre “Catalunya, terra de bandolers” de l’ed. Angle Editorial.
El creixement econòmic de la societat actual ens fa estar sempre pensant en reutilitzar tot allò vell i trobar-li noves utilitzats. Això provoca que a vegades, no siguem conscients de la riquesa història que tenim al nostre entorn. Hem de saber reconèixer els edificis històrics que tenim al nostre abast i donar-li la importància que es mereixen. Hi ha un munt d’indrets i estructures que han sigut essencials pel creixement de cada poble. Hem d’aprendre a valorar els detalls que fan interessants aquells edificis que ens semblen com qualsevol altre.
Biel Turon, alumne de 4t de DT del grau de magisteri de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
