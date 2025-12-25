Educació
Catalunya injecta 231 milions a l’escola inclusiva
Davant l’augment de la diversitat a les aules, la Generalitat inverteix un 14% més que el 2024. Un de cada tres alumnes té necessitats especials.
Helena López
El curs escolar 2025-2026 començava aquest setembre amb un missatge clar d’Esther Niubó, consellera d’Educació i Formació Professional: el sistema afrontava el repte de tirar endavant una escola en què un de cada tres alumnes té necessitats educatives especials. En aquest context tan complex, el departament va afirmar ahir en un comunicat que ha augmentat el pressupost per a escola inclusiva un 14% respecte al curs anterior, xifra que suposa una inversió de 230,5 milions (32 més que el curs 2024-2025).
En la mateixa nota, la conselleria assenyala que bona part d’aquest pressupost es deu a l’expansió dels SIEI (suport intensiu a l’escolarització inclusiva) i els SIEI Plus (amb més professionals de suport). Els SIEI són dotacions extraordinàries de professionals que s’incorporen a les escoles i instituts com a recursos intensius i que atenen els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. Aquest curs s’ha viscut un creixement exponencial dels centres que tenen el suport SIEI –dels 988 del curs passat als 1.180– i el SIEI Plus –de 27 a 126–, distribuïts per tot el territori català, cosa que ha representat una inversió de 22 milions més respecte al curs 2024-2025. Pel que fa a la plantilla professional destinada a l’escola inclusiva, el departament explica que són prop de 15.000 els professionals que desenvolupen tasques en el sistema educatiu, "tant personal docent com personal d’atenció educativa".
En el mateix escrit, la conselleria apunta que aquest gener es posa en marxa la licitació del nou contracte del servei de monitoratge de suport per als alumnes amb necessitats educatives especials i que s’hi destinaran 62,6 milions entre el gener del 2026 i l’agost del 2027, cosa que, asseguren, "permetrà millorar les condicions dels monitors".
Les famílies
En el repàs de la inversió en inclusió, el departament assenyala que s’han incrementat en 14 els centres seleccionats per convertir-se en CEEPSIR (centres d’educació especial proveïdors de suport i recursos). D’aquesta manera, doncs, ja hi ha 81 centres que ofereixen aquest suport als centres ordinaris.
Aquestes xifres contrasten considerablement amb les donades per les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (AFFAC) a l’octubre. Denunciaven que, quatre anys després d’acabar el termini marcat per desplegar del tot el decret d’educació inclusiva, aprovat el 20 d’octubre del 2017, la conselleria "continuava incomplint els compromisos adquirits".
