Sabies que el Far de Sant Sebastià amaga històries fascinants?
Passeja per la Costa Brava i alça la mirada: un punt alt que vigila el mar i il·lumina cales i horitzons. Saps què pot ser?
Estel Requena Rubau
LLAFRANC (PALAFRUGELL). Passeig de Pau Casals, 64, 17211 Girona. Coordenades: 41.8991ºN, 3.1950ºE.
El Far de Sant Sebastià, situat a Llafranc (Palafrugell), és molt més que un element funcional de la costa: és un testimoni viu de la història de navegants i cultures que han transitat el Mediterrani. Construït el 1857, la seva llum arriba a més de 30 milles nàutiques, fet que el converteix en el far espanyol amb més abast lumínic i un dels de major magnitud a escala mundial. No és una casualitat que estigui ubicat aquí: es troba al cim d’un penya-segat de 168 metres sobre el nivell del mar, un punt estratègic per a la seguretat marítima, catalogant-lo com un Gran Far de Primer Ordre de referència internacional.
Però el far també amaga llegendes! Explica la tradició que aquest indret ja va ser un punt de vigilància en temps dels Ibers i, més tard, un monestir medieval. Fins i tot pirates i corsaris van intentar conquerir la zona, i no m'estranya! Amb el control d’aquest cap, haurien pogut idear bones estratègies per atacar i intimidar als seus enemics.
Si sou més de llegir, aneu a la biblioteca més propera i pregunteu per “La nena del far”, escrit per Annet Schaap. És la història de la Llumeta, la filla d’un faroner. Ja van per la segona edició i ha guanyat el Premi Llibreter 2021.
Visita el Museu de la Pesca a Palamós, on podràs conèixer millor la relació entre el far de Sant Sebastià i els mariners, juntament amb moltíssima altra informació interessant com la vida submarina (ODS 14).
Per divertir-vos amb un joc que destaca la gran importància que tenien els faroners, el joc de taula familiar “El far”, de la casa Marbuschka, és ideal per petits i grans. Es pot jugar de manera col·laborativa o competitiva i les partides solen durar uns 20 minuts.
També teniu un documental per aprofitar i mirar durant aquelles tardes de pluja en què ve més de gust quedar-se a caseta abrigats amb una manta que sortir. L’han titulat “Llars de Llum” i és el treball de final de grau de quatre alumnes de periodisme de la URV, que els ha valgut matrícula d’honor. Aquest documental el podreu trobar a la plataforma de YouTube de forma totalment gratuïta.
Sovint no som conscients de la riquesa que ens envolta. El nostre patrimoni històric i cultural ens parla a través de fars, roques, monuments i paisatges preciosos. Mirar més enllà i, en aquest cas, aixecar una mica la mirada, ens permet descobrir tresors que formen part de la nostra identitat. Així que, a la propera caminada que feu, aixequeu la mirada i deixeu-vos captivar per cada racó del nostre territori.
Estel Requena Rubau, alumna de doble titulació en Magisteri de la Universitat de Girona
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
